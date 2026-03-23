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Tráfico

La V-30 acumula 19 kilómetros de retenciones este lunes por la mañana

València regresa a la normalidad y se percibe en sus carreteras

Colapso en el enlace de la V-30 y la CV-36

Colapso en el enlace de la V-30 y la CV-36 / DGT

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

València regresa hoy definitivamente a la normalidad, y eso se percibe también en sus carreteras. Tras una semana fallera en la que el caos circulatorio se encontraba en el Cap i casal, tras el final de las Fallas, la semana arranca con tráfico denso en las principales vías de acceso y salida de la ciudad.

19 kilómetros en la V-30

La V-30acumula 7 kilómetros de retenciones a la altura de Quart de Poblet y Xirivella. El corte del arcén derecho de la vía de servicio produce esta congestión que afecta a todos los carriles en sentido hacia el puerto. El carril se prevé cortado hasta las 15:00 horas de este lunes.

Además, un vehículo dtenido en la misma carretera pero en sentido contrario provoca otros diez kilómetros de cola en sentido hacia la A-7: cinco en la propia V-30 y cinco más en la vía de servicio.

Colas en la V-30 este lunes por la mañana

Colas en la V-30 este lunes por la mañana / DGT

Además, más al norte en esta vía, un vehículo detenido suma dos kilómetros de colas en sentido puerto a la altura de Paterna.

Tres incidencias en la autovía de Torrent

Tres vehículos detenidos, uno en Torrent (pk 4.9) y dos en Picanya (pk 3.7 y pk 2.7), complican la circulación en la CV-36. La carretera lleva cuatro kilómetros de colas desde Picanya hasta València.

Congestión en la pista de Silla

Congestión en la pista de Silla / DGT

La pista de Silla por su parte acumula tres kilómetros de congestión en sentido hacia València desde Alfafar.

La V-21 también se ve afectada por el tráfico de primera hora con un kilómetro de cola de entrada a València.

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