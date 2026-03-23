El videoanálisis de Isabel Olmos
El videoanálisis de Isabel Olmos: "La exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunto es un ataque a la igualdad social"
La subdirectora del periódico Levante-EMV subraya que resulta sorprendente que, en pleno siglo XXI, se condene a las mujeres a disfrutar de la fiesta únicamente "desde fuera", como meras espectadoras, privándolas de los mismos derechos que sus compañeros masculinos.
La subdirectora del periódico Levante-EMV, Isabel Olmos, analiza la reciente y controvertida decisión de la Cofradía de la Sangre de Sagunto de impedir la participación directa de las mujeres en los actos de la Semana Santa de 2026. Tras producirse una tercera votación en la que volvió a imponerse el "no" a la inclusión, la periodista reflexiona sobre el anacronismo que supone esta medida en la sociedad actual.
Isabel Olmos defiende la necesidad de que las fiestas evolucionen y se adapten a una realidad que exige una participación igualitaria en todos los ámbitos. En su intervención, la subdirectora del periódico Levante-EMV subraya que resulta sorprendente que, en pleno siglo XXI, se condene a las mujeres a disfrutar de la fiesta únicamente "desde fuera", como meras espectadoras, privándolas de los mismos derechos que sus compañeros masculinos.
Asimismo, Isabel Olmos defiende que la tradición no puede utilizarse como un escudo inamovible frente al progreso social. La periodista subraya una contradicción evidente: si las mujeres ya desempeñan roles de máxima responsabilidad como presidentas de gobierno, conselleras o empresarias, no tiene sentido que se les vete en una celebración de la cual también se sienten parte activa.
Por otro lado, la subdirectora del periódico Levante-EMV subraya que este rechazo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una corriente social más amplia de hostilidad hacia los derechos de las mujeres. Finalmente, Isabel Olmos defiende que aquellas festividades que implican un comportamiento público y, especialmente, las que reciben dinero público, tienen la obligación de garantizar la máxima igualdad y el respeto a los derechos fundamentales de todas las ciudadanas.
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