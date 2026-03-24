Amueblar el nuevo gabinete de presidencia de Mompó costará 80.000 euros a la Diputación de València

Cualquiera que se haya mudado en alguna ocasión sabe que siempre hay gastos imprevistos. Además de la entrada del piso, la hipoteca y los gastos en impuestos y notaría, luego toca vestir la casa. Y, claro el gasto se dispara. También si la casa es de segunda mano y hay que renovar los muebles.

Algo así parece que ha ocurrido en la Diputación de València, a tenor de los gastos en los que está incurriendo últimamente. Este martes está previsto que pase por el pleno de la Diputación de València una modificación presupuestaria para destinar a nuevo mobiliario 94.985 euros.

Lo que se va a renovar son las dependencias de Presidencia y sus zonas administrativas vinculadas, ubicadas en el primer piso del Palau de Batlia, sede institucional de la diputación. Son “espacios recientemente reformados y modernizados, siendo por tanto necesarios acondicionarlos con nuevo mobiliario en sustitución del existente ya obsoleto y desafasado”, según reza el informe justificativo de este gasto. El presupuesto estimado para la renovación del mobiliario es de 79.255 euros.

Desde la Diputación de València explican que las estancias se encontraban en un mal estado, muy deteriorado, incluido el suelo, que hacía necesario una reforma integral. También hacia varios mandatos que no se renovaba el mobiliario. Ahora mismo, según apuntan, no disponen ni de cajoneras. Compromís, no obstante, critica el secretismo con que se ha llevado el expediente. Según explican fuentes del partido, ya preguntó en comisión a qué áreas se iba a destinar este gasto y de qué mobiliario se trataba, pero no hubo respuesta hasta conocer la documentación de este pleno.

Otros despachos

Las reformas, en todo caso, no se quedan ahí. El equipo de gobierno de la Diputación de València gastó durante el pasado año más de 100.000 euros en muebles para renovar las dependencias. Fueron más de medio centenar de contratos, la mayoría de ellos para las oficinas de dirección de diferentes servicios.

El asunto de los despachos se viene comentando en los pasillos de la institución desde hace un tiempo. Se han producido varias reformas en áreas clave de la diputación, en zonas de peso político. Uno de los sindicatos, Intersindical STAS, ha llegado a criticar el “despilfarro” de la vicepresidenta Reme Mazzolari (con competencias en Carreteras, Personal o Proyectos Técnicos, entre otras áreas) en dos despachos.

Según se desprende de la información disponible de 2025, la institución habría destinado 116.000 euros aproximadamente a sillas, mesas, cortinas, mesas de reuniones, librerías y todo tipo de mobiliario durante el pasado año.

Hay tres contratos elevados, más allá de los cambios habituales de mesas o sillas cuando surge necesidad. Uno de casi 26.000 euros para la adquisición de mobiliario para oficinas en el área de Carreteras. Otro específico para los despachos de dirección de esta área, que asciende a 14.616,80 euros; y un contrato menor de suministro de más de 18.000 euros, fuera del acuerdo marco, para mobiliario de despachos de dirección del área de Personal.

Estos tres contratos suman casi 60.000 euros, aunque no son los únicos. El área de Carreteras es sin duda la que más cuidada ha sido este pasado año. Para los despachos de dirección se firmó otro contrato de más de 1.500 euros. Y uno de 2.811 euros para “zona de descanso” de este departamento estratégico de la institución.

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Junto a esto, durante 2025 se han firmado un reguero de contratos a partir del acuerdo marco para sustitución de mobiliario en diferentes servicios (incluidas unas cortinas venecianas en un despacho de dirección; o una silla ergonómica y un perchero de pie para el MuVIM por 1.285 euros). Varios de estos contratos, que suman unos 9.900 euros, están destinados a despachos de la escuela de capataces, que sufrió graves daños durante la dana del 29 de octubre de 2024.