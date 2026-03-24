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El videoanálisis de Alfons Garcia

El videoanálisis de Alfons Garcia: “No se puede apelar solo al diálogo en el caso de la cofradía de Sagunt. Se están vulnerando valores fundamentales”

“En el caso de la cofradía de Sagunt no se trata de pedir venganza, sino de exigir responsabilidades a los poderes públicos cuando se vulneran derechos constitucionales"

“En el caso de la cofradía de Sagunt no se trata de pedir venganza, sino de exigir responsabilidades a los poderes públicos cuando se vulneran derechos constitucionales"

David García Sebastiá / Alfons Garcia

Redacción Levante-EMV

València

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, dedica su videoanálisis de esta semana a la decisión de la cofradía de la Sang de Sagunt, que organiza la Semana Santa en esta ciudad, de mantener el veto a la participación de las mujeres como cofrades, algo que califica de “intolerable en 2026”. La posición, añade, “ha de ser contestada por las autoridades públicas”.

“¿Qué les parecería si en 2020, a las puertas de la pandemia, la suspensión de las fallas se hubiera dejado en manos de los falleros? Irresponsable, ¿no? Pues esta situación es similar”, afirma el periodista.

Alfons Garcia considera así que el alcalde de Sagunt, el socialista Darío Moreno, “se ha quedado corto en sus declaraciones”. “No se trata de pedir venganza o ir contra la fe católica. Nada de eso. Se trata de responsabilidad de los poderes públicos cuando se están vulnerando derechos constitucionales y valores fundamentales. Cuando eso pasa, no se puede apelar solo al diálogo. Hay que actuar con firmeza”, sostiene.

“No se trata de pedir venganza o ir contra la fe católica. Nada de eso. Se trata de responsabilidad de los poderes públicos cuando se están vulnerando derechos constitucionales y valores fundamentales"

Alfons Garcia

— Subdirector de Levante-EMV

Así, defiende que conviene marcar todas las distancias posibles y retirar todo apoyo a “quienes van hoy contra la igualdad de las mujeres”. Y lo dicho sobre el alcalde lo hace extensible al arzobispo, Enrique Benavent.

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Además, el subdirector del diario expresa su sorpresa ya que es un hombre joven quien ejerce de portavoz de la decisión de la cofradía. “Algo hemos estado haciendo mal cuando son jóvenes quienes rechazan que las mujeres estén en una posición de igualdad”, lamenta.

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