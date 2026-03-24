Igualdad
El Arzobispado no se plantea modificar los estatutos de la Cofradía de Sagunt: "Debe ser por decisión de sus miembros"
Aseguran que la autoridad eclesiástica cree en la conveniencia de acompañar esta situación buscando caminos "de diálogo y comunión"
Redacción Levante
Fuentes del Arzobispado de València explican que el arzobispo no se plantea intervenir en los estatutos de la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt, que votó impedir la incorporación de mujeres a su entidad. Se trata de la decisión por la que el Gobierno de España va a iniciar los trámites para revocar la declaración de 'Fiesta de Interés Turístico'. Modificar su normativa sería, indican fuentes del Arzobispado, un "decretazo".
Esas mismas fuentes no son partidarias de acometer un "decretazo" para la modificación de los estatutos de cara a que las mujeres no puedan ser excluidas de la organización. La posible modificación de dichos estatutos debe surgir por decisión de los miembros de la asociación, consideran.
"Procesos de maduración"
En este sentido, hablan de la conveniencia de buscar caminos de "diálogo" y "comunión" entre la autoridad eclesiástica y las cofradías.
Las mismas fuentes afirman que las cofradías son asociaciones de fieles que se rigen por sus propios estatutos, aprobados conforme al derecho canónico, y consideran que no debería ejercerse la disciplina eclesiástica, al igual que ha ocurrido en otras diócesis. En otros casos, dicen, se han producido procesos de maduración, sin situaciones de presión, siempre desde el diálogo. También desde el Arzobispado de Valencia creen conveniente "acompañar pastoralmente, promoviendo el encuentro".
Desde la autoridad eclesiástica llaman además a que las celebraciones de la Semana Santa "puedan vivirse en la fe desde la unidad y en comunión".
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