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Las asociaciones de víctimas piden a Mazon "honorabilidad" y que diga la verdad

La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de octubre reclama al expresident que "colabore" y decida aportar "luz" a la investigación

Concentración de las asociaciones de victimas de la dana ante Las Corts durante la comparecencia de Carlos Mazon en la comision de investigacion por la dana

Concentración de las asociaciones de victimas de la dana ante Las Corts durante la comparecencia de Carlos Mazon en la comision de investigacion por la dana / GermÃ¡n Caballero / LEV

H.García

Las reacciones a la citación como testigo de Carlos Mazón en la causa de la dana no se han hecho esperar. La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de octubre confía en que el expresident Carlos Mazón tenga "la honorabilidad que no ha tenido durante estos casi diecisiete meses y decida aportar luz y verdad". La presidenta de la asociación, Rosa Álvarez, ha manifestado que, como testigo, Mazón está "obligado a decir la verdad" y se ha preguntado si "lo hará o seguirá instalado en la mentira permanente".

La instructora ha tomado esta decisión en un auto notificado este martes a las partes, en el que argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante". La jueza se refiere al auto en el que el TSJCV responde a su exposición razonada para solicitar que Mazón -que está aforado al seguir como diputado en Les Corts Valencianes- fuera investigado.

Álvarez ha mostrado la máxima cautela a la hora de evaluar la decisión de la jueza, y ha afirmado que ha sorprendido a las familias la citación para declarar como testigo aunque confían en que Mazón, "el señor que ocupa el escaño 98 -en Les Corts Valencianes-, tenga la honorabilidad que no ha tenido durante estos casi diecisiete meses y decida aportar luz y verdad" a la instrucción.

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"Las familias de sus víctimas, y digo bien, sus víctimas, merecemos conocer la verdad, así como todo el pueblo valenciano", y no van a perder la esperanza de que en un futuro Mazón pierda su aforamiento como diputado, ha añadido. "Vamos a trabajar en ello, que nadie piense que vamos a desistir, y vamos a trabajar día y noche para que pueda acudir al juzgado como investigado", ha añadido Álvarez, que ha exigido al expresident de la Generalitat que colabore con la Justicia en su calidad de testigo.

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