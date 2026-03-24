Esquerra Unida 'recupera' al exvicepresidente Dalmau

Rubén Martínez Dalmau intervendrá en un acto político este sábado. Elegido diputado en el Congreso en 2016, ganó las primarias de Podem para encabezar la candidatura a la Generalitat en 2019, tras las que fue elegido vicepresidente segundo y responsable de Vivienda, responsabilidades que ocupó hasta septiembre de 2021. Sin embargo, su regreso a un acto político no será bajo las siglas de los morados sino de quienes ejercieron de socios en aquella papeleta que encabezó: Esquerra Unida.

El acto será, según cartel que la formación ha hecho público en redes sociales, este sábado por la mañana en la sede de EU en València. En este, bajo el título de 'Reptes i respostes per al País Valencià', Dalmau, quien también es catedrático de Derecho Constitucional, estará acompañado en la primera mesa redonda por el diputado de EU en el Congreso, Nahuel González, y la periodista Violeta Tena. Después será el turno de la líder de la federación, Rosa Pérez Garijo, y el del partido en la ciudad, Bernabé Aldeguer.