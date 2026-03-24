La Federación de Mujeres Cofrades sobre el veto en la Semana Santa de Sagunt: "La tradición no se debilita cuando evoluciona, se fortalece"

La decisión de los cofrades de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo de Sagunt, de impedir la incorporación de mujeres a su entidad, está provocando toda una serie de reacciones. La más importarte es que el Gobierno va a iniciar los trámites para revocar la declaración de 'Fiesta de Interés Turístico', pero son muchas las entidades y personalidades pronunciándose sobre el asunto. La última es la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Cofrades con la que muestran "su preocupación" por la exclusión de las mujeres.

La entidad, a través de un comunicado, considera que "no tiene sentido, en la sociedad actual, mantener las barreras que impidan la participación de la mujer en igualdad dentro de una manifestación de fe, cultura y tradición", pese al respeto a la tradición. De hecho, la asociación cree que la postura de los saguntinos resulta "difícilmente compatible" con los "principios recogidos de la Ley de Igualdad". Esta debe promover "la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, cultural y pública".

Evolución social

En cuanto a los cambios sociales que se trasladan a la religión, la entidad es también contundente. "La Semana Santa es reflejo de la evolución de nuestras ciudades y de nuestra sociedad -, prosiguen- y precisamente, por ello, debe avanzar a valores de inclusión, igualdad y participación". En este sentido, afirman que "mantener la exclusión de la mujer no solo resulta anacrónico, sino que empobrece el verdadero sentido de la tradición".

El papel de la mujer en la religión y las manifestaciones de fe es evidente. Según la federación, ellas "han demostrado, sobradamente, su compromiso, entrega y capacidad dentro del mundo cofrade" y son, junto con ellos, "parte esencial del presente y del futuro de nuestras hermandades y cofradías".

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Piden diálogo

La situación parece irrevocable hasta una nueva votación, las anteriores fueron en 1999 y 2022. Desde la federación, apelan al "diálogo, a la reflexión y a la apertura" porque "la tradición no se debilita cuando evoluciona, sino que se fortalece". Desde su posición, seguirán trabajando por una "Semana Santa más inclusiva, representativa y acorde con los valores de igualdad que definen nuestra sociedad".