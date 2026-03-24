Fundación Naturgy impulsa la energía solar en entidades sociales afectadas por la dana

La recuperación tras la dana que azotó la provincia de Valencia sigue avanzando, casi 17 meses después, con nuevas iniciativas que ponen el foco en las personas más vulnerables. En este contexto, el plan Sumando Energías por Valencia, lanzado por Fundación Naturgy, refuerza su eje social con una medida clave: la instalación de paneles solares en centros de entidades sociales, una acción que combina sostenibilidad, ahorro energético y refuerzo del tejido asistencial.

Esta iniciativa se enmarca dentro del eje ‘Sumando Energías por las Personas’, una de las cuatro grandes líneas del plan —junto a Educación, Empleo y Medio Ambiente— con las que la fundación busca dar respuesta a las necesidades surgidas tras las trágicas inundaciones. El objetivo global es ambicioso: llegar a unas 40.000 personas beneficiarias mediante cerca de un millar de soluciones que no solo reparen los daños materiales, sino que mejoren la calidad de vida a medio y largo plazo.

En el caso concreto de las instalaciones solares, el proyecto contempla dotar de energía fotovoltaica a 15 centros que atienden a colectivos en situación de vulnerabilidad. Estas entidades, que desempeñan un papel esencial en la atención social en barrios y municipios afectados, podrán reducir significativamente su factura energética gracias a un suministro limpio, estable y más económico. El impacto va más allá del ahorro. Los recursos liberados permitirán a estas organizaciones reforzar sus programas sociales, ampliar la atención a usuarios o mejorar sus servicios. En conjunto, se estima que más de 1.000 personas se beneficiarán directamente de estas instalaciones.

La primera actuación dentro de este plan ha tenido lugar recientemente en el Centro Ocupacional 9 d’Octubre, ubicado en Catarroja y propiedad de la Mancomunitat de l’Horta Sud, que atiende a 75 usuarios de la comarca con diversidad funcional intelectual.

El apoyo de Fundación Naturgy ha permitido el diseño, la construcción, la legalización y la puesta en marcha de una instalación de generación eléctrica fotovoltaica en régimen de autoconsumo, con posibilidad de autoconsumo compartido, así como su mantenimiento durante el primer año de funcionamiento. La instalación cuenta con 20 paneles solares de 575 vatios cada uno, lo que supone una potencia total instalada de 11,5 kWp.

Gracias a esta actuación, el centro podrá cubrir cerca del 47 % de su consumo energético con energía renovable generada en sus propias instalaciones, reduciendo su dependencia de la red eléctrica y avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible, contribuyendo a evitar la emisión a la atmósfera de 2 toneladas de CO2 al año.

Un plan con visión de futuro

Esta actuación responde a una visión integral de la vulnerabilidad energética. No se trata únicamente de garantizar el acceso a la energía, sino de hacerlo en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y equidad para que «deje huella en el territorio y en las personas», destaca la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado. En este sentido, las placas solares se convierten en una herramienta estratégica para reducir costes estructurales en entidades que trabajan con márgenes muy ajustados.

La colaboración con el tercer sector es, precisamente, uno de los pilares del programa. Así pues, cerca de una treintena de entidades sociales participan en el desarrollo de las distintas acciones del eje ‘Personas’, actuando como enlace directo con las necesidades reales del territorio.

Sara Casas, responsable de Cambio Climático y Medio Ambiente de Cruz Roja Española, valora la importancia de este enfoque colaborativo: poner a las personas en el centro implica escuchar a las comunidades y trabajar de forma coordinada entre entidades sociales, administraciones y empresas. En su opinión, el voluntariado juega un papel clave en este asunto como nexo entre las necesidades detectadas y las soluciones que se implementan.

Otras actuaciones

La instalación de paneles solares en centros sociales se suma a otras actuaciones incluidas en este eje. Entre ellas, la rehabilitación energética de viviendas de familias afectadas por la dana —con el objetivo de alcanzar las 600 intervenciones hasta finales de 2026— o el aterrizaje de la Escuela de Energía en la Comunitat Valenciana, un programa formativo que busca mejorar el conocimiento sobre consumo energético entre población vulnerable y profesionales de servicios sociales.

En paralelo, la fundación lanzó una convocatoria de ayudas para la rehabilitación energética de sedes de entidades sociales, con financiación de hasta 20.000 euros por proyecto. Esta línea permitirá mejorar las condiciones de siete instalaciones de diferentes lugares con actividades diversas que también sufrieron daños durante el temporal, beneficiando a miles de personas entre usuarios, trabajadores y voluntarios.

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El conjunto de medidas responde a una lógica común: reducir la pobreza energética y fortalecer la resiliencia de las comunidades. En este sentido, la apuesta por la energía solar adquiere un valor añadido, al alinearse con los objetivos de transición energética y lucha contra el cambio climático.