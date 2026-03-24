Morant y Baldoví exigen a Mazón que diga la verdad ante la jueza: "Sin rodeos ni medias verdades"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha exigido al expresident de la Generalitat Carlos Mazón que "diga la verdad y que los bulos se queden fuera" en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales. Mazón dimitió en noviembre pasado por la presión en torno a su gestión de la dana y sigue en el radar de la jueza.

Morant se ha manifestado así en un mensaje publicado este martes en su perfil en la red social 'X', después de que la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja haya acordado citar a declarar como testigo al 'expresident' Mazón.

La líder socialista ha celebrado que el que fuera jefe del Consell durante la dana "se enfrentará a la jueza de Catarroja", después de que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara por unanimidad investigarlo al no ver delito, y ha afirmado que ahora "tendrá que responder por todo lo ocurrido el 29O, sin rodeos ni medias verdades".

"Exigimos que diga la verdad y que los bulos se queden fuera", ha reclamado al 'expresident' de la Generalitat ante su próxima declaración como testigo, al tiempo que ha aplaudido que la justicia "avanza" y que la verdad "está cada vez más cerca".

Baldoví: que entregue el acta de diputado

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha urgido también a Mazón a que diga "toda la verdad" sobre la dana en su declaración. "Siempre hemos tenido claro que Mazón se aferraba como una garrapata al aforamiento y no dimite como diputado porque no quiere comparecer ante la jueza", ha manifestado, y ha celebrado que la magistrada le haya citado como testigo "y que tenga que decir toda la verdad".

Y ha lanzado: "A ver si de una vez deja de mentir a la sociedad valenciana y Juanfran Pérez Llorca le exige de una vez por todas su dimisión, que entregue el acta o lo expulsa al grupo de no adscritos".

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Así lo ha afirmado, en declaraciones remitidas a los medios, después de que la instructora de la causa de la dana haya acordado este martes citar a declarar como testigo a Mazón. La jueza de Catarroja traslada al 'expresident' la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes en el día de la dana y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia o las facturas correspondientes a los listados de llamadas.