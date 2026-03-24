Morant y Carmen Calvo, sobre la cofradía de Sagunt: "Son chicos jóvenes que se enfrentan al feminismo y a la democracia"

La ministra y líder del PSPV, Diana Morant, ha vuelto a cargar este martes contra el veto de una cofradía de Sagunt a la participación de mujeres en la Semana Santa de esta localidad, oficializado el domingo tras una votación entre los miembros, todos hombres. Morant no lo ha hecho sola, sino que sus críticas han encontrado respaldo en la figura de Carmen Calvo, exministra de Igualdad socialista y actual presidenta del Consejo de Estado, con quien ha compartido un acto sobre feminismo en València.

Ambas dirigentes han censurado la decisión, desligándola de razones históricas, y han puesto el foco en los muchos jóvenes que se han posicionado en contra de la inclusión de mujeres en la celebración. "Con su voto, estos chicos jóvenes se enfretan al feminismo y a la democracia", ha señalado Calvo al inicio de su intervención en la Fundación Bancaja.

Morant, por su parte, ha cuestionado el argumento de la "tradición" al que invocan los miembros de esta cofradía para negar la participación a mujeres 500 años después. La ministra ha aprovechado la presencia de Calvo para recordar que tanto esta agrupación como el propio Consejo de Estado han cumplido cinco siglos de vida, pero que el país "ha avanzado" desde entonces.

Y lo ha hecho, ha apuntado, "de la mano de las mujeres" que alcanzan puestos de mando, ha dicho en referencia a la exvicepresidenta socialista, ahora al frente del Consejo de Estado. "Si nos vamos a esa España de hace 500 años gobernaban los reyes católicos, Colón estaba haciendo las Américas y se estaba instalando la Santa Inquisición", ha dicho Morant.

La socialista ha tachado de "intolerable" el veto y ha prometido trabajar para que se rectifique la decisión, algo en lo que ya está el Gobierno. "Como ministra y como líder del PSPV voy a intentar que el avance de la mujer en una expresión cultural y tradicional como la Semana Santa incorpore a la mujer".

Los hombres miembros de la Cofradía de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist votaron el domingo en contra de la inclusión de mujeres en los festejos de la Semana Santa de Sagunt, una decisión que, pese a tomarse desde una organización privada, ha provocado que el Ejecutivo central tome cartas en el asunto.

Lo ha hecho por una doble vía. Por un lado, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha iniciado los trámites para revocar la catalogación de esta celebración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El aviso estaba dado tras una queja ciudadana, pero la gestión se paralizó a petición del ayuntamiento que dirige el socialista Darío Moreno, que abogó por esperar a la votación del pasado domingo.

En ella se ratificó el veto por una mayoría aplastante: 267 hombres votaron en contra de la incorporación de mujeres frente a 114 que se posicionaron a favor. Con ese resultado en la mano, el ministerio activó este lunes los trámites para estudiar esa posible revocación del título.

Además, en paralelo, el Ministerio de Igualdad también está actuando. El departamento de Ana Redondo, a través del Instituto de la Mujer, ha recibido quejas por este rechazo a la participación de mujeres en las que se denuncia discriminación por parte de la cofradía.

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El organismo de Igualdad ha elevado esas quejas tanto al consistorio como a la propia cofradía, a quienes recuerdan la obligación legal de “garantizar la igualdad en el acceso y la participación en entidades abiertas al público. Si bien las asociaciones gozan de libertad organizativa, este derecho no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación".