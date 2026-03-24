Vaivén
Nueva jefa de prensa para la Vicepresidencia segunda de la Generalitat
El Consell sigue estirando el chicle de los personales eventuales después de eliminar el tope de asesores que fijó en su momento Carlos Mazón. Así, el último fichaje, el que supone superar la barrera de los 90, es el de Julia María Máñez, quien según consta en el Diari Oficial de la Generalitat de este lunes, ha sido nombrada asesora de prensa en la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, que encabeza José Díez.
Díez opta así por Máñez como su nueva jefa de prensa, según recoge el propio perfil de Linkedin de la licenciada de Periodismo por el CEU Cardenal Herrera. El vicepresidente segundo incorpora así a una figura clave que estaba vacante más de 100 días después de asumir el cargo donde incluso le ha dado tiempo para estrenarse como portavoz suplente del Consell en una rueda de prensa.
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