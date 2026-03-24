Tráfico
Las obras en la A-7 provocan siete kilómetros de retenciones este martes en Valencia
Se están llevando a cabo labores de reparación del puente afectado tras el vuelco e incendio de un camión hace dos semanas
La autovía A-7 registra a primera hora de este martes una retención de cerca de siete kilómetros en el término de Paterna a consecuencia de las obras que ser realizan en el puente que resultó dañado el pasado 12 de marzo tras volcar a incendiarse un camión.
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), debido a estas obras hay congestión entre el kilómetro 331 en El Collado, en el término de Paterna, y el kilómetro 324 en Cruz de Gracia y en dirección hacia Barcelona.
Retenciones de salida y entrada a València
También se registra un kilómetro de retención en la carretera CV-30 entre Paterna y Quart de Poblet y en sentido a la V-30; casi dos kilómetros en la A-3 entre Quart de Poblet y el Barrio de la Luz en sentido a València.
Asimismo, hay una retención de cerca de tres kilómetros de Picanya a Forn d'Alcedo en la CV-36, también en dirección a la capital valenciana; otros 3,5 kilómetros de congestión en la V-31 entre Silla y Catarroja y en sentido a València; y dos kilómetros en la V-30 desde Mislata hasta Benimàmet-Beniferri en dirección al Puerto.
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