Ens Uneix quiere marcar un gol en la diputación: pide 1,6 millones para reformar el estadio El Clariano de Ontinyent
La subvención se someterá a votación en el pleno de este martes y está incluida en el pacto entre el PP y Ens Uneix que hizo a Mompó presidente provincial en 2023
El estadio de El Clariano, uno de los campos históricos del fútbol valenciano que cumple 75 años, necesita una reforma, y por suerte para sus aficionados al fútbol de la ciudad tiene un buen padrino. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha pedido una subvención de 1,6 millones a la Diputación de València para que sufrague la intervención, especialmente en la tribuna oeste, que presenta la mayoría de deficiencias.
En concreto, el ayuntamiento de la capital de la Vall d’Albaida señala que son inaplazables la retirada de la cubierta de amianto y la reforma de los vestuarios, que datan de los años 50 y sobre los que no se han realizado mejoras de calado. Con esta inversión, el estadio que actualmente acoge al Ontinyent 1931 CF (surgido a raíz de la desaparición del histórico CD Ontinyent), podrá acometer una reforma integral.
Esta partida se someterá a votación del pleno provincial para su aprobación este martes. Forma parte del paquete de inversiones que pactaron en el verano de 2023 Vicent Mompó y Jorge Rodríguez y por el que Ens Uneix, el partido con base en Ontinyent, facilitara la presidencia del PP. Fruto de ese pacto, Ens Uneix asumió la vicepresidencia primera de la institución y se aseguró unas inversiones de unos 15 millones para municipios de la Vall d'Albaida.
En la petición de la subvención firmada por el alcalde se califica esta intervención de “inaplazable”, y se subraya la importancia de un estadio con capacidad para 5.000 personas y donde se han jugado partidos de Segunda División y de Copa con equipos de Primera como el Getafe. El estadio ha sido utilizado recientemente por clubs como el Atzeneta o el Alcoyano.
La propuesta ubica también esta inversión en la necesidad de compensar la “infrafinanciación que ha padecido Ontinyent en la historia de la Diputación de Valencia”, que nunca ha recibido subvenciones directas a diferencia de otras ciudades como Xàtiva, Gandia, o Mislata.
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