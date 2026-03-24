El presidente de las juventudes de Lo Rat Penat abandona el PP: "Se ha quedado sin proyecto claro"

La dimisión del secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP nacional empieza a tener ecos también en la Comunitat Valenciana. Uno de los secretarios de las NNGG valencianas, Iván Alcañiz, también ha abandonado la militancia del Partido Popular y su organización juvenil, que ejercía desde hacía una década, alegando falta de proyecto político, la ausencia de debate interno y la deriva del partido. También en el PP de València ciudad, donde ejercía la secretaría de valencianía.

A juicio del ya exmilitante, presidente de las juventudes de Lo Rat Penat, la reciente salida del secretario general de Nuevas Generaciones de España "no es un caso aislado" sino "el reflejo de un malestar cada vez más evidente", y añade que "quizá el problema no esté en las personas que se marchan, sino en el rumbo que ha decidido tomar la organización", según expone en el escrito de dimisión presentado ante la formación. Alcañiz sostiene que el PP "se ha quedado sin un proyecto claro que defender" y denuncia que se ha abandonado "el debate de las ideas" en favor de una estrategia basada en "la comodidad del perfil bajo y en sobrevivir sin molestar demasiado". Todo ello, resalta, en un contexto en el que la izquierda "está cada vez más movilizada y decidida a imponer sus doctrinas".

El firmante, que ingresó en la organización juvenil en un momento de "clima político muy adverso" tras varias derrotas electorales, reivindica el trabajo realizado para "reconstruir lo que la derecha valenciana había perdido" pero lamenta que la dirección no "marque un rumbo firme, ni a nivel local, ni a nivel nacional, ni a nivel europeo", afirma en el escrito, donde denuncia que la dirección ha preferido "rodearse de ‘palmeros’" y acallar el debate interno.

Tensiones internas y Rita Barberá

En el escrito, apunta la existencia de tensiones internas entre el partido a nivel provincial, encabezado por Vicent Mompó, y a nivel de València ciudad, dirigido por María José Catalá. Tensiones que, relata, intentó "rebajar" para "construir puentes", pero acabó siendo "sistemáticamente" relegado por el presidente de NNGG de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Caballero -mano derecha de Catalá-, que, afirma, ha preferido "premiar la obediencia ciega y castigar a quienes han demostrado tener criterio propio".

Alcañiz alude expresamente a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, a la que define como "el mayor referente político" de la ciudad. "La dejaron sola. Completamente sola", lamenta en el texto, en el que califica aquel episodio como "una de las imágenes más indignas" vividas en política. "Marcará para siempre la memoria política de este partido en Valencia", recalca.

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Falta de una "defensa clara y sin complejos de la valencianía"

Por otra parte, el ya exafiliado reprocha al partido, en valenciano y siguiendo les Normes del Puig, una falta de defensa de la identidad valenciana y critica actitudes de la formación hacia Lo Rat Penat. En este sentido, sostiene que no puede continuar en una organización que "no demuestra una defensa clara y sin complejos de la valencianía".