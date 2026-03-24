La protesta que no cesa: nueva manifestación contra Mazón en València

Fin de semana de final de mes, manifestación. Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat, junto con asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV) han convocado para este sábado, 28 de marzo, una nueva protesta en València con el objetivo de exigir que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado y testifique en los juzgados de Catarroja, algo que podría darse en breve tras la petición de la magistrada.

El motivo principal de esta manifestación, prevista a las 18 horas y con salida desde la Plaza del Ayuntamiento, es el mismo que en movilizaciones anteriores desde que Mazón dimitió: le reclaman su acta de diputado y que no mantenga sus "privilegios" económicos y judiciales, esto es, las prerrogativas que se le otorgan por ser expresident de la Generalitat y por mantener su escaño en las Corts, lo que le permite estar aforado.

La convocatoria para este sábado es la evidencia de una protesta que no cesa y que viene dándose desde el 9 de noviembre de 2024, cuando se dio la primera convocatoria tras la dana, y que se ha ido reiterando, con diferentes contextos y ubicaciones, cada fin de semana de final de mes, en torno al día 29. La última manifestación fue el 1 de marzo por las calles del centro de València y a ella acudieron unas 2.000 personas. Esta se dio días después de que la jueza de Catarroja elevase exposición razonada al TSJCV pidiendo su investigación.

Ahora, un mes después, la situación ha canviado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazó la existencia de indicios incriminatorios contra el extitular del Gobierno valenciano y tras ello la jueza le ha citado a declarar como testigo. De hecho, esta citación se conoció después de la rueda de prensa que ha servido para convocar el acto. En este sentido, los organizadores afearon que el máximo responsable, "por su negligencia, de las muertes provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024 aún no ha comparecido ante la jueza de Catarroja", algo que cambiará próximamente.

"Retirar el aforamiento"

En esta rueda de prensa los organizadores han recordado que el pasado lunes 16 de marzo se conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no investigar a Mazón en estos momentos lo que, a su juicio, "no se debe entender como la absolución del expresident". "La instrucción de la causa ha estado nuevamente avalada por instancias superiores y, en caso de que los indicios que hay ahora se vean reforzados, nada impedirá la elevación de la petición de investigación del diputado aforado", han destacado.

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha explicado a los medios de comunicación que es una "anomalía democrática" que Mazón tenga el acta de diputado "porque el aforamiento se pensó para un momento histórico determinado, donde veníamos de una dictadura y esto ahora no tiene ningún sentido". "Pedimos que se le retire el aforamiento y el acta de diputado", ha reclamado.

Por su parte, y en esta línea, Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la tragedia de la dana, también se ha mostrado en contra del aforamiento de Mazón. Así mismo, ha indicado que el objetivo "principal" es que la investigación continúe en el tribunal que ha marcado la ley, es decir, Catarroja, y que "todos estemos en igualdad de condiciones ante la justicia", ha reclamado. "No entendemos por qué el expresidente de la Generalitat sigue sin cumplir sus funciones, no asiste a las sesiones en las Corts y mantiene privilegios económicos, entre otros, y esté aforado", ha lamentado.

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Por último, Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre, ha indicado: "Mazón no está haciendo sus funciones como diputado, no acude a sesiones parlamentarias y lo sabemos. Una persona que no trabaja, ¿para qué quiere el aforamiento? Nos manifestaremos para pedir que Mazón no siga como aforado y para que se presente en el juzgado", ha dicho.