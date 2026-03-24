Rajoy vuelve a Torrent para presentar su libro

Torrent se prepara para recibir de nuevo al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que visitará el municipio este miércoles, 25 de marzo, para presentar su libro El arte de gobernar. El acto ha despertado expectación entre los vecinos. La presentación tendrá lugar a las 18.30 horas en la Sala Cívica del Antic Mercat y contará con la participación de representantes institucionales y público general hasta completar aforo. Junto a Rajoy estarán presentes la alcaldesa de la ciudad, Amparo Folgado, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.