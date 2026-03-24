Los sindicatos ven una “burla” la propuesta de la Conselleria para la negociación: “Quieren frenar las mejoras salariales”

“La Conselleria de Educación envía un decálogo para negociar que es una burla a las reivindicaciones sindicales”. Los sindicatos que forman parte de la plataforma reivindicativa que convoca la huelga docente del día 31 de marzo han leído el decálogo que la Conselleria ha enviado con la pretensión de que sirva como marco al inicio de la negociación, que será, si nada cambia, este jueves 26. Desde STEPV, UGT y CSIF han considerado el documento una “burla”, un “menosprecio” y una “decepción”, cuyos contenidos, denuncian, “quieren frenar las mejoras salariales”.

En la propuesta de la Conselleria se toca el tema salarial: el Consell considera que cualquier propuesta en ese sentido debe tener en cuenta que el aumento de retribuciones promovido por el Estado también lo pagará la Generalitat. Es decir, que debe contarse ya de facto como incremento salarial sufragado por la Conselleria. Y ese extremo es el que más rechazo ha generado entre los sindicatos, que consideran que “se apropian de los incrementos estatales para el conjunto del funcionariado, nuevamente para limitar cualquier propuesta de incremento salarial autonómico”, como indican desde el STEPV.

SETPV: "Proponen un chantaje inaceptable"

“La mitad de las propuestas intentan desviar la atención respecto a la falta de financiación por parte del Estado, que no es competencia de la Mesa Sectorial de Educación, sino una cuestión que debe gestionar la Generalitat con el Gobierno del Estado”, lamentan desde el STEPV. Consideran que es “una excusa inaceptable para limitar y condicionar cualquier mejora salarial y de condiciones laborales”.

Y es que las mejoras retributivas se condicionan a “la evolución de la financiación autonómica”, cosa que, entienden desde el STEPV, está “pensada para limitar una de las reivindicaciones principales de la plataforma, como es la recuperación del poder adquisitivo perdido del profesorado, que está en torno al 20% desde 2010”.

En el mismo sentido opinan sobre las plantillas. La Conselleria defiende, en el decálogo, su orden de plantillas, “que ha recortado profesorado de los centros educativos, especialmente en los ciclos semipresenciales de FP”. “Por tanto, STEPV no acepta en absoluto que no se pueda recuperar la plantilla recortada”, añaden. Además, denuncian que se limita un posible incremento de plantilla a un máximo que no se concreta, lo que implica, a su juicio que “las necesidades de plantilla de los centros no se tienen en cuenta”.

Asimismo, critican que se condicione “la reducción de ratios aprobada por el Ministerio de Educación a cualquier posible incremento retributivo”. “Por tanto, proponen un chantaje inaceptable: o ratios o salario”, lamentan.

Hablan de chantaje pero también de amenaza, sobre todo en el punto sobre absentismo y bajas laborales: “un punto que nada tiene que ver con las demandas del profesorado sino que, en todo caso, es una involución de un derecho laboral irrenunciable como es el derecho a enfermar”. Por otra parte, lamentan que no se hace ninguna referencia a la reducción de la burocracia, ni al personal PAE y PAS, ni al impulso al valenciano.

UGT: “Busca desprestigiar la tarea docente”

También UGT ha mostrado un rechazo frontal a la propuesta, y también la ven como una “burla” hacia el profesorado. Desde el sindicato consideran que el planteamiento “busca hacer enfadar más al profesorado y desprestigiar su tarea docente”.

En este sentido, critican que la Conselleria “utilice la falta de financiación como excusa para frenar mejoras salariales”. Además, rechazan medidas como vincular la reducción de ratios a recortes retributivos. UGT también denuncia que la propuesta carece de una visión realista sobre la gravedad de los problemas que atraviesa actualmente el colectivo docente. Por ello, reclaman una apertura efectiva de la negociación: “que se dejen de decálogos, que escuchen las demandas del profesorado y actúen en consecuencia”.

CSIF recuerda que el PP tampoco solucionó la infrafinanciación

El sindicato CSIF considera “decepcionante” la propuesta inicial que ha difundido la Conselleria de Educación para iniciar las negociaciones con los sindicatos. Rechazan “fiar todo a un cambio de financiación que en su día no llevó a cabo el partido que sustenta el Consell” y exige “un giro” para que Conselleria “asuma su responsabilidad”.

Desde el sindicato lamentan “la falta de respeto” al colectivo docente de la Comunitat Valenciana” que refleja un decálogo que “no aporta mejoras y que se escuda constantemente en la infrafinanciación”. El sindicato, además, recalca que “la calidad del sistema educativo no se halla en entredicho gracias al esfuerzo y la implicación de sus profesionales y pese a la falta de medios aportados por la Administración”. “Los profesionales de la Comunitat Valenciana no pueden seguir a la cola de España en retribuciones porque la Administración prefiera acogerse a intereses políticos o electorales”, añaden.

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Los sindicatos rechazan ese punto de partida de la Conselleria y no confían “en absoluto” en ningún avance en la negociación este jueves 26, como indican desde el STEPV. “El profesorado no se está movilizando masivamente para que se le trate con este desprecio por parte de la Conselleria”, lamentan. Y animan a acudir “masivamente” a la huelga.