Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha activado la alerta naranja ante la llegada de un temporal de frío y fuertes vientos que afectará a partir del mediodía de este miércoles al interior y al litoral norte de la provincia de Castellón, donde se prevén rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso naranja por riesgo importante de vientos de componente noroeste en todo el norte de Castellón desde las 15.00 horas de este miércoles y hasta las 7.59 horas del jueves, según ha informado la Conselleria de Emergencias e Interior en un comunicado.

120 kilómetros por hora

Las previsiones apuntan a rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora y superar incluso los 120 kilómetros por hora durante las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves.

Además, Aemet mantendrá activado el aviso amarillo entre las 08.00 y las 18.00 horas del jueves por vientos del noroeste que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en el interior norte de Castellón y los 70 kilómetros por hora en el litoral norte de la provincia.

Llamamiento a la prudencia

Ante esta situación, el secretario autonómico de Emergencias, Fernando Lasheras, ha pedido a la ciudadanía que extreme al máximo las precauciones en las zonas de riesgo y que siga la evolución del episodio a través de los canales oficiales.

También ha instado a los ayuntamientos y a los organismos con competencias en la gestión de emergencias a mantener un seguimiento constante de los avisos emitidos por el CCE, con el fin de activar con antelación sus planes de protección civil y adoptar las medidas preventivas necesarias.

Asimismo, ha recordado la importancia de consultar los consejos de autoprotección disponibles en la web del 112, en la red social X a través de la cuenta @GVA112 y en la aplicación GVA 112 Avisos, disponible en Google Play y App Store.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones figura alejarse de casas viejas o en mal estado y evitar situarse junto a muros, vallas publicitarias, parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión, elementos que pueden resultar especialmente peligrosos en episodios de fuerte viento.

También se aconseja revisar el estado de cornisas, balcones y fachadas para prevenir desprendimientos, cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan provocar la rotura de cristales, asegurar toldos, persianas y antenas, y retirar de balcones y terrazas macetas, jaulas y cualquier otro objeto que pueda caer a la vía pública.

Por último, los municipios disponen de una guía de recomendaciones para facilitar la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.

El tiempo en València para el resto de la semana, según Aemet. / Aemet.es

El tiempo en Valencia

El tiempo en València dará una tregua en los próximos días, con predominio del sol, temperaturas suaves y apenas riesgo de lluvias hasta el fin de semana, según la previsión meteorológica.

La jornada de este miércoles arrancará con intervalos nubosos y temperaturas frescas a primeras horas, en torno a los 9 grados, aunque los termómetros subirán con rapidez hasta alcanzar los 23 grados en las horas centrales del día. A lo largo de la tarde y la noche el cielo tenderá a quedar poco nuboso, con viento flojo de componente variable.

De cara al jueves y al viernes, el sol será el gran protagonista en la ciudad, con estabilidad atmosférica y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente respecto al miércoles, con valores de 17 grados el jueves y 18 el viernes, mientras que las mínimas se moverán entre los 8 y 9 grados.

El fin de semana mantendrá la misma tendencia, con ambiente estable y cielos poco nubosos el sábado, jornada en la que se espera una máxima de 20 grados. Ya el domingo aumentará algo la nubosidad y aparecerá una ligera probabilidad de lluvia, en torno al 25 %, en un contexto de descenso térmico moderado.

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La previsión para el lunes apunta a cielos con intervalos nubosos y un aumento de la probabilidad de precipitaciones, que podría situarse en el 35 %. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grado