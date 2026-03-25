Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla

Unas obras en la V-31, más conocida popularmente como Pista de Silla, cuya finalización se ha retrasado (estaba prevista a las 6.00 horas) por un problema inesperado con la maquinaria han provocado esta mañana de miércoles, 25 de marzo, un auténtico colapso de circulación en el área metropolitana de València, donde las retenciones han sido kilométricas e incluso se ha llegado a cortar la V-31 en ambos sentidos, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

A las 9.35 horas, la Pista de Silla en ambos sentidos ha quedado completamente abierta, aunque las retenciones persistían debido a la grandísima cantidad de vehículos que habían quedado atrapados en el atasco. A pesar de la apertura de la vía, pasadas las diez de la mañana el atasco aún sumaba casi 20 kilómetros, según fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

En concreto, todavía quedaban 13 kilómetros de retenciones en la Pista de Silla de entrada a València, así como otros dos en la V-30. La CV-36, que ha sido utilizada como itinerario alternativo durante los momentos más críticos del atasco, también registraba 4 kilómetros de tráfico lento cerca de las diez y cuarto de esta mañana, según las mimas fuentes.

Colapso de tráfico en Valencia

Las retenciones de esta mañana por la incidencia registrada en las obras que se acometían en la V-31 han superado con creces los 34 kilómetros. Antes de las nueve de la mañana eran dos las carreteras afectadas, todas ellas del entorno de la urbe, y en la propia ciudad de València, donde numerosas vías también registraban incidencias al permanecer clausurada la entrada y salida de la capital por la V-31.

La situación ha sito tal que la DGT ha decretado el nivel rojo en Horno de Alcedo, zona cero de las obras en la Pista de Silla y, por tanto, de las retenciones. La Dirección General de Tráfico ha tenido que recomendar como itinerario alternativo la autovía A-3 y la CV-36 a fin de intentar dar salida al enorme volumen de vehículos atrapados en el atasco.

Las carreteras más afectadas han sido la propia V-31, donde se registraban al menos 16 kilómetros de atasco en diferentes puntos, así como la V-30, donde antes de las nueve de la mañada había 11 kilómetros de tráfico lento en sentido hacia Alicante.

La propia capital también ha sufrido importantes atascos al acumularse los vehículos que pretendían abandonar de la ciudad por la Pista de Silla. Este tráfico se ha tenido que desviar por la V-30 y el Ayuntamiento de València ha propuesto como itinerario alternativo la CV-500, también conocida como autopista del Saler.

Las retenciones en Ausiàs March y el Bulevar Sur han sido importantes y la Policía Local se ha visto obligada a cerrar las vías de servicio del túnel de Antonio Ferrandis y desviar la circulación hacia Malilla, San Vicente y Cami Nou de Picanya.

Según algunos testigos, "el atasco es monumental y alcanza incluso el corredor comarcal", la CV-400.

Qué obras han provocado el colapso

Las obras que han provocando hoy el colapso de tráfico en el entorno de València son los trabajos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva a cabo en la Pista de Silla para reacondicionar la vía tras la dana del 29 de octubre de 2024 y que tendrían que haber finalizado a las seis de la mañana.

Sin embargo, un retraso en la ejecución de las obras por un problema inesperado con la maquinaria que trabajaba esta mañana en la zona ha obligado a prolongar el corte de la Pista de Silla durante varias horas más de lo que estaba previsto, según han explicado fuentes del ministerio. A las 9.35 horas, la V-31 por fin ha quedado completamente reabierta al tráfico en ambos sentidos y, poco a poco, iba recuperando la normalidad.

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Imagen de la V-31, Pista de Silla, a la altura de Beniparrell, esta mañana: las retenciones son kilométricas. / DGT

A las 10.10 horas el sentido hacia Alicante ya no registraba tráfico lento, pero los carriles de entrada a València aún continuaban colapsados con 13 kilómetros de retenciones que se extendían también a la V-30, tal y como han detallado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.