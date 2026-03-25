Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia

El atasco monumental registrado esta mañana en el área metropolitana de València y en la propia ciudad ha estado motivado por una incidencia inesperada de 300 toneladas en las obras que desde hace meses se llevan a cabo en la V-31, más conocida como Pista de Silla.

El objetivo de estos trabajos, que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es remodelar y reacondicionar la vía tras la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó la provincia de Valencia y afectó gravemente a esa carretera.

Entre otras cosas, se ha eliminado la mediana de hormigón, que aquel día actuó de presa y evitó que la riada siguiese su camino hacia l'Albufera, y se ha sustituido por una metálica con espacios entre los postes para permitir la evacuación de agua en caso de repetirse un episodio similar.

Imagen de la V-31, la Pista de Silla, tras la retirada de la mediana que separaba ambos sentidos de la vía. / Francisco Calabuig

Qué obras se hacían hoy en la V-31: nuevo pórtico de señalización

Hoy miércoles, 26 de marzo, estaba prevista la instalación de un pórtico de señalización que cruza toda la calzada de la Pista de Silla, de parte a parte de la vía, y que debe servir para que la Dirección General de Tráfico (DGT) lance avisos o comunique a los conductores incidencias en la carretera, posibles retenciones o potenciales accidentes, entre otras informaciones.

El pórtico, que da cobertura a ambos sentidos de la V-31, es de enormes dimensiones y ha sido necesario cortar ambos sentidos de la vía y utilizar una grúa de gran tonelaje (300 toneladas, según fuentes del ministerio) para colocarlo en su lugar. La operación se ha realizado de madrugada para evitar molestias al tráfico y ha sido relativamente compleja: había que ensamblar 6 y 2 módulos, izar la estructura e instalarla "con medios extraordinarios", explican desde Transportes en referencia a la grúa que se ha empleado para el trabajo.

A las 6.30 horas de hoy se ha acabado la tarea (la previsión era que estuviese finiquitada a las 6.00 horas), pero este pequeño retraso no ha sido realmente significativo. El verdadero problema llegaba instantes después, a punto de empezar la hora punta del tráfico en Valencia y, precisamente, en una vía que soporta el paso de un enorme volumen de vehículos cada día y casi cada hora.

"Al parecer, después de instalar el pórtico de señalización, la grúa se ha averiado o ha sufrido algún tipo de problema y no podían retirarla" de la calzada de la Pista de Silla, han indicado fuentes del Centro de Control de Tráfico de Valencia. La grúa utilizada tiene una longitud de más de 17 metros.

Grúa como la utilizada hoy en la V-31, en València, para instalar un pórtico de señalización y cuyas obras han generado un atasco monumental en la ciudad y el área metropolitana. / Liebherr

Una situación "absolutamente excepcional"

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha calificado lo sucedido de "absolutamente excepcional", no se ha mencionado esta "avería", aunque sí se ha subrayado que "la retirada de la grúa" ha sido "lenta" debido a su gran tonelaje.

Eso ha sido, a la postre, lo que ha provocado que la carretera no haya podido ser reabierta a la hora que se había previsto y que se hayan acumulado kilómetros y kilómetros de retenciones en la V-31 hasta el punto de afectar otras vías y obligar a la DGT y al Ayuntamiento de València a habilitar itinerarios alternativos.

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En torno a las 10.15 horas de hoy, la carretera estaba reabierta por completo desde hacía una hora pero el atasco aún perduraba y alcanzaba casi los 20 kilómetros entre la V-31, la V-30 y la CV-36, que se había establecido como opción para salir de la ratonera en la que esta mañana se han convertido los accesos a la ciudad de València por la Pista de Silla.