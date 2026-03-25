Baño aprovecha un acto de la Cámara de Alicante para defender su inocencia y anunciar su candidatura a la reelección

El empresario Carlos Baño vuelve a aprovecharse de los medios de la Cámara de Comercio de Alicante para defender su inocencia tras su detención del pasado 13 de marzo, en el curso de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de fraude en subvenciones y falsedad en la gestión del bono comercio de la Diputación. A pesar de que desde la propia Cámara han tratado de desligar este caso de la institución, al señalar que solo afecta a la faceta de Baño como presidente de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme) -y así justificar que se le mantenga en el cargo-, por segunda vez el empresario no ha dudado en utilizar los recursos de la entidad cameral en su beneficio.

Ya lo hizo el día 17, cuando convocó a la junta directiva de Facpyme en la sede de la Cámara, y este miércoles lo ha vuelto hacer al tomar el micrófono durante la conferencia que el Club Cámara había organizado con general de Brigada retirado Demetrio Muñoz. Un acto del que la Cámara ha rechazado facilitar imágenes o audios a este medio, a pesar de tratarse de un organismo de derecho público y que recibe casi el 90 % de su financiación de fondos públicos.

El primero en tomar la palabra en el acto ha sido el vicepresidente de la entidad, el noveldense Jesús Navarro, quien ya defendió públicamente la inocencia de Baño y le dio su total respaldo. Y lo ha hecho para anunciar que el también gerente de Tescoma se presentará a la reelección para el cargo de presidente de la Cámara de Alicante.

Carlos Baño a su salida de Comisaría el pasado viernes, 13 de marzo. / José Navarro

"Nos vamos a presentar a las elecciones que empiezan esta semana que viene. Carlos va a volver a ser presidente y, gracias a la policía y a la justicia, se demostrará, cuando el tiempo lo diga, que este hombre es inocente", ha señalado durante su discurso, tras lo que ambos empresarios se han fundido en un abrazo, con el aplauso de los asistentes, alrededor de unas 90 personas, entre las que estaba el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla; el presidente de Carmencita y primo del vicepresidente de la Cámara, Jesús Navarro, y varios empresarios ya retirados, como Armando Sala, Moisés Jiménez o Luis Miñano, pero con la ausencia de los representantes de las principales asociaciones sectoriales de la provincia, que no han acudido a la cita. Por parte de la Cámara también estaban presentes Eva Miñano o Fidel García, pero ni siquiera ha estado el comité al completo.

"Me siento protegido por la policía, porque ahora se va a demostrar la verdad", había señalado con antelación Navarro.

En campaña

Ante esto, Baño no ha dudado en aprovechar la ocasión para reivindicarse -a pesar de la supuesta separación entre Cámara y Facpyme que defiende para evitar su dimisión-, defender su inocencia e iniciar su campaña electoral. Una campaña para la que, hasta el momento, no tiene rival conocido.

El también propietario de Tescoma ha empezado explicando los motivos que le llevaron a solicitar a la Diputación que pusiera en marcha un bono comercio. "Durante el covid el comercio lo pasó fatal y la venta online estaba haciendo muchísimo daño al pequeño comercio. Y vimos una fórmula que se estaba utilizando en la Generalitat, con el Gobierno del Botànic, que eran los bonos comercio. Se le explicó al presidente (de la Diputación, Carlos) Mazón y, de la mano de Eduardo Dolón (alcalde de Torrevieja), que era el municipio que mejor lo había realizado, pues hicimos exactamente lo mismo", ha asegurado.

Carlos Baño ha recordado que la investigación está bajo secreto de sumario, por lo que ha asegurado que no sabe de qué se le acusa. "Hemos facilitado todo y estamos a disposición de la justicia. Lo que sí os podéis quedar tranquilos es que, errores se habrán podido cometer, deduzco que tiene que (la investigación) estar basada en un error o algo así, pero, desde luego, aprovechamiento no ha habido ninguno. Yo no he cobrado nunca ni esa federación ni en la institución cameral", ha insistido ante un auditorio repleto de empresarios y autoridades.

Reivindica su gestión

"Lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar por esta provincia, con toda la honradez del mundo", ha añadido. De hecho, a su juicio, incluso habría hecho "demasiadas cosas" y ha empezado a enumerar su éxito con Alicante Gastronómica –"que no existía y que hoy en día se ha convertido en la más importantes del sector gastronómico de España", ha recalcado- y también con Alicante Gastronómica Solidaria que, según ha señalado, ya ha repartido 1,9 millones de menús.

Carlos Baño, ayer. en el concurso de la gamba roja de Dénia / Levante-EMV

Y con una clara intención electoral, también ha reivindicado sin ningún pudor su labor al frente de la Cámara de Comercio. "Hemos conseguido triplicar en poco más de tres años el presupuesto que teníamos y hoy en día se hace tres veces lo que se hacía cuando entramos", ha defendido.

Es más, tras haber sido durante años una de las principales voces discordantes, se ha arrogado haber conseguido la "unidad empresarial", por su buena sintonía con el nuevo presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, presente en el acto. "Por una vez, en la provincia, la patronal y la Cámara vamos juntos", ha afirmado, obviando su papel en las disputas previas entre ambas instituciones.

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Unas palabras que, de nuevo, han recibido una ovación cerrada por parte de los empresarios presentes, pese a la condición de investigado de Baño en la causa de la Fiscalía Anticorrupción.