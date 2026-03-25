Los bomberos fueron movilizados para un rescate en la cabecera del Poyo a las 17.40 horas el día de la dana

Ya a las 17.40 horas del dia de la Dana se estaban registrando problemas en la rambla de Chiva, la cabecera del barranco del Poyo. Allí empezó la catástrofe que acabó asolando decenas de municipios aguas abajo sin que nadie en el Cecopi advirtiera de la riada. Sin embargo, los bomberos ya estaban haciendo rescates en esa zona, tal como revela uno de los informes del Consorcio Provincial de Bomberos remitidos a la jueza de la Dana y al que ha tenido acceso este diario.

El documento, suscrito por el inspector jefe del cuerpo de bomberos del Consorcio, Jorge Gil, explica que a las 17.40 horas el Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio de Bomberos de Valencia (CCC) hizo un requerimiento a la dotación de guardia del parque de bomberos de Chiva para que llevara a cabo un rescate en el término municipal de Cheste.

Los bomberos tuvieron dificultades para atender la solicitud porque, como ya informó este diario este lunes a partir de otro informe del consorcio, a las 17.50 horas la dotación de guardia del retén de Chiva informó de que el edificio ya se "estaba inundando". Un cabo informó a esa hora de la "inoperatividad" de un camión autobomba por lo que la unidad tuvo que hcaer uso de otra que había disponible y el parque quedó "vacío de personal", según figura en el informe, notificado a las partes.

Conocer la hora exacta de la inundación del retén de bomberos en Chiva o cuándo se empezaron a vivir los peores momentos en la cabecera del Poyo puede ser útil para dilucidar desde cuándo se conocieron la afección por la inundación en la cuenca alta del Poyo o rambla de Chiva y que los máximos responsables de la emergencia del 29 de octubre aseguran que desconocían.

La jueza de la Dana Nuria Ruiz Tobarra solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que informara sobre la hora en la que se tuvo conocimiento de la inutilidad del parque de bomberos de Chiva, para acoger el puesto de mando avanzado (PMA), durante la Dana del 29 de octubre, así como "la identidad de los bomberos que se encontraban en dicho parque y "por qué vías y quién" comunicó las inundaciones en dichas instalaciones.

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En el informe suscrito por el inspector jefe se constata que a las 19.50 horas, la unidad que había ido a efectuar el rescate informó de que su vehículo estaba "bloqueado por el agua" en el polígono de Chiva. Los agentes "informan que abandonan el vehículo y se ponen a salvo, quedando el camión autobomba inoperativo", señala el documento, según el cual una vez comienza a disminuir el agua en las calles, la dotación regresa a pie al parque. "Al llegar a la entrada, aproximadamente 2 horas después, sobre las 22:00h, se comprueba por el barro presente que el parque ha quedado completamente anegado por el agua quedando por lo tanto inutilizado", concluye el informe.