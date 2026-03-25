Camps 'lleva' su campaña al Vaticano: el Papa recibe al 'expresident'

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido recibido este miércoles en el Vaticano por el Papa León XIV. El exdirigente popular, sumido desde hace meses en una operación retorno para volver a dirigir el PPCV y el Consell, no ha desaprovechado la oportunidad y ha reivindicado su legado también ante el pontífice, a quien ha hecho entrega de un libro sobre la visita de Benedicto XVI a València en 2006, cuando Camps estaba al frente de la Generalitat.

Camps, que ya regaló ese libro al propio Ratzinger en una visita en 2008 junto a Rita Barberá, ha hecho lo propio cuando se cumplen 20 años de aquella visita a València, marcada por el accidente del metro en el que fallecieron 43 personas y la polémica por el tratamiento informativo de la tragedia por parte de la televisión pública valenciana. El encuentro en el Vaticano ha sido promovido por una persona afín al expresident.

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Según el entorno de Camps, el Papa ha agradecido el obsequio y le ha asegurado que guarda un "cariño tremendo" de aquel encuentro en el Cap i Casal, por el cual le habría "agradecido la organización", añaden las fuentes conocedoras del encuentro. Asimismo, León XIV ha transmitido a Camps sus ganas de visitar España, un viaje programado para inicios de junio.