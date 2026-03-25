Compromís busca su 'doblete' con el Consell para cambiar una ley sobre los pescadores en l'Albufera

No hay dos sin tres y por tercer pleno consecutivo, las Corts debatirá una Proposición de ley de Compromís. Hace casi un mes fue la modificación de la ley de expresidents, este miércoles será la creación de la ley de Meteorología y la próxima semana, a final de marzo, justo antes de la Semana Santa, será el turno de la modificación de la ley 5/2017, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reconocer oficialmente la pesca artesanal profesional en el lago de l'Albufera; la única de las tres que tiene posibildades de salir adelante.

La norma la presentó a principios de mes la diputada valencianista Paula Espinosa y ha sido incluida en el orden del día de la próxima semana pese a no contar con el criterio del Consell. Este movimiento, avalado por el PP, la coalición lo interpreta como que el Ejecutivo autonómico podrá dar su visto bueno lo que abrirá la puerta al posterior voto favorable de los 'populares' y, por tanto, que la ley se tramite y pueda acabar aprobándose. "Es sintomático que la quieran incluir", ha explicado este martes Espinosa.

En caso de ser aprobada, esta sería la segunda ley que Compromís lograría sacar adelante esta legislatura, consiguiendo un doblete particular desde la oposición. La anterior fue la ley de Accesibilidad Universal, presentada inicialmente, en tiempos de Mónica Oltra como vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales como ley de Accesibilidad Universal Inclusiva. Y podría haber una tercera en caso de que se lleve a pleno y se vote la ley de reforma de la financiación que el PP aceptó tramitar y, posteriormente, vació de contenido vía enmiendas.

La diputada de Compromís, Paula Espinosa, interviene en las Corts. / José Cuéllar/Corts

A falta de saber si habrá doblete o incluso triplete en un futuro, la propuesta de los valencianistas pretende resolver una "anomalía" que afecta a los pescadores artesanales profesionales del lago de l'Albufera que todavía están regidos por la normativa estatal de pesca fluvial preconstitucional, de 1942, apenas tres años después de acabar la guerra de España. En concreto, este cambio se haría mediante una modificación puntual de la legislación autonómica que reconozca la pesca artesanal profesional del lago como una actividad con régimen específico dentro de la ordenación del sector pesquero de la Comunitat Valenciana.

"Momento idóneo"

La propuesta reconoce expresamente la singularidad del lago de l'Albufera como masa de agua continental con conexión marina y establece un régimen sectorial específico para ordenar esta actividad sin alterar su calificación ambiental ni el régimen hidrológico del parque natural. Según defiende Espinosa, “impulsamos este cambio normativo para que por fin se reconozca el trabajo que hacen los pescadores de la Comunidad de Pescadores del Palmar, también de Silla y de Catarroja, para que tengan regularizada su situación como es debido y se ponga en valor como la pesca artesanal a la Albufera ayuda a la conservación del lago”.

La reforma es un requisito imprescindible para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueda reconocer a los pescadores y pescadoras del lago dentro del Régimen Especial del Mar, una reivindicación histórica del sector. “No tiene sentido que los pescadores y pescadoras de l'Albufera no estén considerados como tal según la ley. Esto supone que no se pueden acoger a las mismas ayudas y subvenciones que cualquier otro trabajador del mar", añade.

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Casi a la vez que Espinosa intervenía en rueda de prensa en las Corts, la Comunidad de Pescadores de El Palmar se reunía con la Dirección General de Pesca de la Conselleria de Agricultura y la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente tras las que ha agradecido la "disposición y sensibilidad" para abodar esta situación. En este sentido, esta asociación ha señalado que el debate abierto en las Corts sería "un momento idóneo" para lograr ese objetivo de que se reconozca la pesca artesanal profesional de l'Albufera.