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El Constitucional tumba la figura de protección de edificaciones de la ley de la Costa valenciana

La Generalitat advierte que "se va defender la norma hasta el final ante el Constitucional"

La casbah, una de las urbanizaciones en la zona de deslinde de Costas.

La casbah, una de las urbanizaciones en la zona de deslinde de Costas. / Germán Caballero / LEV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno y ha suspendido la vigencia y aplicación de los apartados de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana referidos a la figura de protección de las viviendas costeras tradicionales. El Constitucional ha admitido el recurso de inconstitucional referido al artículo 17 y la disposición final primera de la norma valenciana, sobre los núcleos urbanos de especial valor etnológico, únicamente en lo que se refiere a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales.

Además de impugnar esos dos apartados, al considerar que incumplen la normativa estatal en materia de costas, el Gobierno de España ha recurrido también la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2025, referida a Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público marítimo terrestre. Según ha informado el Tribunal en un comunicado, tras invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de esos artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (26 de febrero de 2026) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En la demanda, el Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, en particular, los artículos 132, 149.1.1a y 149.1.23a de la Constitución Española, así como lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 21/1988, de Costas.También alega que serían contrarios a los principios constitucionales de separación de poderes, de reserva de jurisdicción e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, según un comunicado del Tribunal Constitucional.

Herramienta "clave" contra los deslindes

El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones.

La Generalitat, por su parte, ha reivindicado este miércoles la ley valenciana de la costa como "una herramienta clave para proteger viviendas, los derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral". Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, con Vicente Martínez Mus al frente, remarcan que "se va defender la norma hasta el final ante el Constitucional". "Núcleos costeros como los de playa Babilonia, en Guardamar del Segura, o Torre la Sal, en Cabanes, necesitan del respaldo que ofrece esta ley para defender las casetas de primera línea que se ven amenazadas por la innación del Gobierno".

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Para la Generalitat, "los deslindes no pueden ser la solución, hay que actuar atajando el problema de raíz". El gobierno autonómico recuerda que el Estado ya llevó la ley de costas gallegas al Constitucional, que dio la razón a la autonomía. La Generalitat "seguirá aplicando el resto de la ley de costas", advierten en la consellería de Martínez Mus, que mantiene activa la negociación con el Gobierno para la transferencia de competencias como la de licencias y sanciones. La admisión a trámite del Constitucional, matizan, solo paralizaría los artículos en referencia a la figura de protección.

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