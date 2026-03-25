Las Corts rechaza investigar el destino de las donaciones por la dana a la asociación juvenil vinculada a Vox

Las Corts no investigará el "paradero" de los fondos recolectados por la asociación juvenil Revuelta, vinculada a Vox, para ayudar a los afectados de la dana. El PP ha anunciado que votará en contra de la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación sobre el presunto desvío de fondos de las donaciones que recibió la organización para ayudar a las personas afectadas por la catástrofe del 29 de octubre y que, según algunas grabaciones de integrantes de esta entidad, no acabaron en su destino previsto.

Los votos de populares y voxistas, mayoría en la cámara autonómica, tumbarán este jueves (cuando se celebra la votación) la reclamación de los socialistas, tal y como ha quedado patente en el debate de este miércoles en el hemiciclo. Los aliados parlamentarios han vuelto a exhibir su concomitancia en la sesión y han rechazado la propuesta del PSPV al considerar que no tiene sentido que el parlamento valenciano se ponga a investigar qué ha pasado con fondos privados de una asociación privada.

"Nosotros no vamos a incumplir nuestro Estatut y no vamos a investigar algo sobre lo que no tenemos competencias", ha defendido la síndica adjunta del PPCV, Laura Chulià. "Bankia, Fórum Filatélico o Feria Valencia, se acabó el argumento", ha replicado el síndic socialista, José Muñoz, citando así comisiones de investigación parlamentarias sobre empresas vinculadas a actividades políticas. "No quiere investigar porque se deben a Vox", ha agregado Muñoz mientras Chulià ha reivindicado que sí que hay transparencia sobre las donaciones gestionadas por la Generalitat, pero todavía no se sabe el destino de 30 millones por parte del Gobierno central.

El síndic del PSPV, José Muñoz, interviene en el pleno, este miércoles, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Su intercambio verbal ha sido el fin de un debate que ha ido acompañado de coros desde la bancada socialista de "cobardicas" o "vergonya". La presión la había puesto desde el inicio el PSPV sobre el PPCV como una forma de desgaste y exhibir su dependencia de Vox, aunque el choque con los voxistas no ha sido baladí. A la formación de Santiago Abascal les ha vinculado directamente con Revuelta, recordando que Vox la promocionó diciendo que era mejor donar dinero a esta entidad que a algunas administraciones públicas.

"Falso patriotismo"

"Ahora sabemos por audios de dirigentes de esta organización que hubo 100.000 euros que no llegaron a su destino", ha expuesto Muñoz quien ha asegurado que con su petición de comisión de investigación quería "desenmascarar el falso patriotismo de Vox" y ha remarcado que mientras la España que madruga (lema voxista) se levantaba para trabajar y dar ayuda para la dana, "los jóvenes de su partido promocionados por ustedes pensaban cómo quedarse el dinero para ayudar a otras personas".

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No obstante, Vox se ha escudado frente a esa acusación directa señalando que fue la propia formación la que sacó a la luz esas presuntas irregularidades llevándolo a la Fiscalía". Su síndic adjunto, Joaquín Alés, ha señalado que la propuesta de los socialistas es una "cortina de humo" y ha afeado la "falta de rigor" citando esa falta de competencias de las Corts para investigar lo ocurrido con una asociación de carácter privado. La propuesta, por tanto, no saldrá adelante este jueves cuando se vote al conseguir solo el apoyo de Compromís.