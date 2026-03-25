La Diputación de València aprueba su reestructuración e inicia el relevo en el MuVIM y la editorial pública

El equipo de gobierno de la Diputación de València formado por PP y Ens Uneix ha vuelto a sacar adelante un pleno complicado, donde se ha apoyado en su socio preferente, Vox, o en la abstención crítica de la oposición de izquierda para aprobar proyectos de legislatura.

Uno de ellos fue la creación de oficinas comarcales, una cuestión de la que Ens Uneix ha hecho bandera, apelando a un ideario que sus excompañeros socialistas han defendido en la diputación desde 1979, en tiempos del presidente Manuel Girona. Las nuevas oficinas, en Utiel, Ontinyent, Llíria, Buñol, Xàtiva, Gandia o Alzira se irán abriendo paulatinamente, aunque hubo críticas en el pleno por la falta de concreción presupuestaria o de personal, que se irán dotando según surja la necesidad, explicó Natàlia Enguix, vicepresidenta de la diputación y diputada de Ens Uneix. El voto negativo de Vox dejó en manos de PSPV y Compromís su aprobación, algo que facilitaron con una abstención.

Más tenso fue el debate para dar vía libre a la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) tras semanas de bronca. La vicepresidenta segunda y responsable de Personal, Reme Mazzolari, defiende que los cambios corrigen niveles salariales dispares, homologan puestos y subsanan situaciones donde hay jefes de sección sin subordinados o dependiendo directamente del diputado. Advirtió que vendrán más modificaciones de la relación de puestos de trabajo tras esta que afecta al área de Cultura, pero también a Turismo y Deportes, Medio Ambiente, Proyectos Europeos, y un nuevo servicio de Transparencia y Protección de Datos.

Para PSPV y Compromís, la nueva RPT esconde una “purga y busca el control político”, “proliferan puestos de mando, con más estructura y más jefaturas”, y se consagra la diputación como “una clara agencia de colocación de familiares, enchufismo, purga… aplican el rodillo a quienes hacen informes que no les gustan”.

Esta nueva RPT ha provocado un enorme revuelo especialmente en el área de Cultura, hasta el punto de que se ha roto la negociación colectiva. Dos de los sindicatos, CC OO e Intersindical -STAS, han abandonado la mesa de negociación y se concentraron a las puertas de la diputación antes del pleno.

Protesta a las puertas de la diputación. / Levante-EMV

La reestructuración salió adelante en este pleno con un informe en contra del delegado de Protección de Datos, una figura que goza de independencia interna, y que ha elaborado un dictamen por obligación legal en el que alerta a los diputados de “las implicaciones que pueden comportar” la aprobación de esta RPT tal como está planteada. Básicamente, el informe señala que la nueva estructura dejaría sin recursos la figura del delegado de protección de datos de la diputación y puede vulnerar la legalidad. Podría haber consecuencias más allá de este informe.

Se abren los procesos en el MuVIM y la IAM

Al margen de esto, con la reestructuración aprobada por PP-Ens Uneix y Vox se abre el proceso para designar nuevo director en el MuVIM, tras la dimisión de Rafa Company, al frente en los últimos años. El museo de referencia de la diputación es un de los núcleos de esta reestructuración y con estos cambios se reformula como Museu d’Art de la Diputació-MuVIM, para dar cabida también a los fondos artísticos de la institución. Otra plaza que se va a abrir a provisión es la de director de la Institució Alfons el Magnànim, la editorial de la casa. Junto a estos cambios, se crean otras nueve jefaturas administrativas, entre ellas una jefatura de servicio, de las de más alto rango.

Por otro lado, la reestructuración de la plantilla ya aprobada va a provocar un reguero de movimientos y cambios de área de funcionarios que ha generado un malestar interno considerable. Varios funcionarios acudirán a los tribunales. En las últimas horas ha trascendido también el relevo de la trabajadora que lleva 15 años haciendo de contacto con las bandas de música y elaborando los expedientes de ayuda. Son varios los trabajadores que se están despidiendo estos días, con el horizonte de nuevo destino a partir del 1 de abril.

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1,6 millones para la reforma del estadio de El Clariano

Fuera de este ámbito, el pleno de la diputación de marzo aprobó también una subvención de 1,6 millones para la reforma del estadio El Clariano de Ontinyent, a petición del alcalde Jorge Rodríguez, socio de Vicent Mompó. También se da luz verde a 32 millones de euros para la mejora de carreteras, casi cuatro millones en modernización y aplicaciones informáticas y otros 5,5 millones en depuración, residuos y medio ambiente. Una de las subvenciones aprobadas, de más de un millón para una competición de vela, generó las críticas de la oposición.