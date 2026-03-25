Dones Progressistes premia a la fiscal Peramato y a Dones de l'Horta Sud, por su labor en la dana

La Federació de Dones Progressistes ha distinguido, en su 33 edición de sus premios anuales, la trayectoria de Teresa Peramato Martín como fiscal "especializada en la persecución de delitos de violencia machista". La concesión de uno de sus galardones a la actual Fiscal General del Estado es un reconocimiento a la jurista por su "compromiso con una justicia eficaz" y como "defensora de una aplicación del Derecho con perspectiva de género", según ha informado la entidad. El premio le ha sido entregado por Rosa Peris Cervera, ex directora del Instituto de la Mujer y diputada socialista en las Corts Valencianes, en un acto que se ha celebrado en el Ateneo Mercantil de Valencia.

Otro de los premios ha recaído en Dones de l'Horta Sud. De esta forma se ha querido homenajear a esta plataforma de mujeres "que han resurgido después de la dana", por su trabajo "en tiempos difíciles" y por "demostrar cómo se puede avanzar y crecer juntas desde el feminismo", Y también a la hora de "reclamar verdad, justicia y reparación". En este caso, el galardón ha sido entregado por Xelo Sanchis Ridaura, de la directiva de la entidad que otorga los premios y que está presidida por Amalia Alba Tarazona. Dones de l'Horta Sud nació en 2024 e integra a varias asociaciones de la comarca. Se consolidó con ocasión de la dana, al Impulsar un manifiesto para exigir responsabilidades y poner en valor los comités de reconstrucción.

No al "negacionismo de la ultraderecha"

Al recibir el premio, han denunciado que la "vulnerabilidad de las mujeres sigue siendo crítica". "Nos avergonzamos del negacionismo de la ultraderecha y de un gobierno que rompe consensos y vulnera normas para mantenerse en el poder", han lamentado, respecto al Consell del PP con el apoyo de VOX. Han leído un manifiesto exigiendo "responsabilidad por la dana, defensa de la lengua, limitación de los precios de alquiler," o "planes para mujeres que han perdido negocios en la dana". Asimismo, han reclamado apoyo a las "escuelas infantiles" y a las "mujeres inmigrantes", así como "formación en género en los juzgados, abolición de la prostitución o penalizar a los prostituidores". "El futuro de l'Horta Sud será feminista o no será", proclamaron parafraseando a Joan Fuster.

La "huella feminista" de Candi Barroso Chulià

Candi Barroso Chulià, portavoz de la Coordinadora Feminista de València, ha sido también puesta en valor en estos premios por su "activismo feminista" que se ha evidenciado en su "destacada capacidad de consenso y movilización". Participa en diferentes "plataformas, foros, asociaciones...". Y en todos los casos, apuntan desde Dones Progressistes, "ha dejado su huella feminista". Teresa Blat Gimeno, secretaria general de Dones Progressistes ha sido la encargada de otorgar la distinción. En su discurso, Barroso ha afirmado que la agenda feminista "sirve de respuesta a los ataques del patriarcado, al odio en las redes". "El feminismo tiene un poder especial cuando se deja de hablar desde el yo y se habla desde el nosotras, esa es la fuerza del feminismo", ha proclamado. La portavoz de la Coordinadora Feminista de València ha reivindicado el "espíritu sufraguista". "Hemos aprendido mucho de las sufragistas, seguimos su estela, pero por mucho que trabajemos, el patriarcado se rearma. Hay que frenarlo", ha sentenciado. "El feminismo es el movimiento masivo revolucionario, trabajamos por un mundo con derechos humanos y paz", ha agregado. Para concluir su intervención con un "No a la guerra y Mazón dimisión", saludado con una salva de aplausos.

En la gala anual de la asociación feminista y progresista ha merecido también un aplauso en forma de premio la asociación Clásicas y Modernas, que reúne a mujeres profesionales de la literatura, el periodismo, la música, el teatro, el cine... Se pone en valor que hayan sabido hacer de la cultura "un instrumento decisivo para conseguir la igualdad". "Su trabajo no conoce límites, llega a pueblos, ciudades, instituciones o ministerios, para conseguir una cultura más igualitaria". La profesora honoraria de la Universitat de València Julia Sevilla Merino ha entregado esta distinción.

Foto de las premiadas con la fiscal Teresa Peramato en el centro. / JM López

Por su parte, la Fiscal general del Estado, Teresa Peramato hizo hincapié en que se está lejos aún de conseguir la plena igualdad. "Necesitamos mas velocidad para lograr el objetivo de una igualdad real: acabar con techos de cristal y suelos pegajosos, necesitamos libertad para no sufrir discriminación ni acoso sexual ni violencia de género", insistió. Peramato recordó que las cifras de mujeres asesinadas "es apabullante pese a la ley". Y fue más lejos al señalar: "Hemos de replantear si en la Justicia esta la solución, pero no está solo ahí, la solución es una sociedad igualitaria, que nadie se ponga de perfil, incluído frente a quienes niegan la realidad. Negar la violencia es atrocidad y genera impunidad". Peramato hizo un repaso de los dictámenes y los programas para implantar esa perspectiva feminista y proteger a los hijos, al nucleo familiar y a las víctimas en su conjunto. "Hay que colocar a la mujer en el centro para protegerla frente al agresor pero tambien ante el procedimiento", remarcó, insistiendo en que la Justicia no es la solución. "El mal solo tiene un remedio: la educación", explicaba.

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Amalia Alba cerró el acto, en el que se pudo ver a Gabriela Bravo, exconsellera de Justicia, entre el público. "Estamos en alerta maxima en la Comunitat Valenciana por el negacionismo y el machismo", apuntó Alba, quien advirtió del peligroso cóctel del "odio y la misoginia". Además, no tuvo ambages en señalar "los pasos hacia atrás en en el Consell, como el bloqueo del Pacto sobre Violencia de Género". En ese punto, exigió a Llorca "que asuma la responsabilidad, necesitamos hechos porque nos enfrentamos a discursos reaccionarios", incidía la presidenta de la Federación de Dones Progressites.