Un estudio liderado por La Fe de València predice por primera vez la mortalidad a largo plazo tras una neumonía

La neumoníaes una de las principales causas de hospitalización y de mortalidad entre los adultos. No solo durante el ingreso en un hospital, sino también después. Ahora una herramienta permite predecir la mortalidad a largo plazo de estos pacientes hasta un año después de recibir el alta. Es gracias a un estudio internacional liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de València (IIS La Fe) con el que se ha creado esta metodología para estratificar el riesgo de mortalidad, testeada en más de 8.000 pacientes de distintos países y pertenecientes a distintos sistemas sanitarios.

Según explica el equipo investigador en un comunicado, hasta ahora "no había una herramienta robusta y validad internacionalmente que permitiera anticipar qué pacientes seguirán siendo vulnerables tras recibir el alta". Con este nuevo índice, llamado Long-term Pneumonia Mortality Index (L-PMI), la sociedad médica cuenta con una especie de "calculadora de riesgo" que clasifica a los pacientes en grupos bajo, intermedio o alto del riesgo de mortalidad. Para ello, tiene en cuenta variables habituales como la edad, el tabaquismo, las enfermedades crónicas, gravedad inicial del episodio, la necesidad de ventilación mecánica o complicaciones cardiovasculares durante el ingreso.

Cambios entre grupos

Con los resultados del estudio, se ha clasificado a los pacientes en estos tres grupos y se han sacado conclusiones relevantes. Los clasificados como de bajo riesgo presentaron una mortalidad inferior al 1 % en el año posterior al alta, mientras que el dato fue superior al 20 % en los del grupo de alto riesgo. Son la principal valúa para reflejar la capacidad de la herramienta.

Además, el estudio introduce un cambio de enfoque clínico: la NAC no debe entenderse únicamente como un episodio agudo limitado al ingreso hospitalario, sino como un evento que puede tener consecuencias sistémicas prolongadas, especialmente cardiovasculares.

Imágenes al microscopio del virus de la gripe y de la bacteria causante de la neumonía. / ISCIII

Los investigadores señalan que la identificación precoz de los pacientes más vulnerables podría facilitar un seguimiento más estrecho tras el alta y servir de base para futuras estrategias preventivas y ensayos clínicos dirigidos a reducir la mortalidad a largo plazo.

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Hasta 10 casos por cada 1.000 habitantes

Pero, ¿a cuánta gente podría beneficiar esta herramienta? Según los datos oficiales, la neumonía tiene una incidencia de entre 2 y 10 casos por cada 1.000 habitantes al año en España. Si se extrapola esta a la población de la Comunitat Valenciana, se diagnostican al año cerca de 50.000 neumonías en la sanidad pública valenciana. Se trata de una enfermedad con mayor afectación a la población mayor de 65 años, una franja en la que la incidencia se dispara a los 25 casos por millar, es decir, la sufren hasta 27.000 personas ancianas. Estos datos, según el equipo investigador, reflejan el "considerable impacto en salud pública".