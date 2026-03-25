Ni la 'feminista' Concha Piquer consigue acabar con la división política

Casi, pero no. Ni Concha Piquer, mito de la cultura popular valenciana, ha logrado la unanimidad en un pleno de la Diputación de Valencia. El asunto tuvo miga. Vox presentó una moción para instar al equipo de gobierno a celebrar 2026 como Año Concha Piquer por el 120 aniversario de su nacimiento.

La propuesta fue recogida con entusiasmo por todos los grupos, de Compromís a PP pasando por el PSPV. Se subrayó su condición de pionera como empresaria de la música, de mujer rebelde en tiempos difíciles, de artista que se negó a ser utilizada políticamente, de embajadora de la música en valenciano, que se enfrentó a la censura, y de figura indiscutible en un género, la copla, que fue un espacio de acogida para el mundo LGTB en tiempos de persecución. El diputado socialista Roger Cerdà lo resumió en una frase: "Una mujer en la antítesis de su ideario", espetó a Vox.

La formación de ultraderecha evitó los apelativos que destacaron sus compañeros de PP, PSPV y Compromís, pero también la reivindicó como "una de las valencianas más importantes de todos los tiempos", "referencia de la copla española, emprendedora, capaz de abrirse paso en una época difícil para las mujeres".

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Con todo, no llegó la unanimidad. Compromís se abstuvo; el resto votó a favor. Ahora será el diputado de Cultura, Paco Teruel, quien deba programar algún acto de recuerdo a su figura.