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Llorca recibe a Mazón "como un diputado más" en las Corts

Carlos Mazón acude al pleno de las Corts, este miércoles.

Carlos Mazón acude al pleno de las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Redacción Levante-EMV

València

Como ha ocurrido desde que es expresident, Carlos Mazón acudió este miércoles al pleno de las Corts. Estuvo en dos momentos distintos, por la mañana y por la tarde, siempre entrando a mitad de sesión, dos momentos en los que no coincidió con Juanfran Pérez Llorca cada uno en sus respectivos escaños en el hemiciclo, algo que, sin embargo, no impidió que sí que lo hicieran en otras dependencias del parlamento valenciano.

En concreto, según admitió el propio jefe del Consell, ambos dirigentes se reunieron en un despacho dependiente al grupo popular de las Corts. "He visto a todos los diputados que han venido al grupo parlamentario, entre ellos Carlos Mazón como un diputado más", explicó Llorca a la salida de ese paso por la cámara autonómica que, sin embargo, no entró en ningún momento a ocupar su escaño y seguir 'in situ' la sesión. El president y líder del PPCV certificó la nueva realidad de Mazón a la de "un diputado más" de los populares con el que, no obstante, ha evitado coincidir en público.

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