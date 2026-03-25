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Marzà se reúne con el último pueblo indígena de Europa

Marzà recibe a los sami en el Parlamento Europeo

Marzà recibe a los sami en el Parlamento Europeo / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

En Laponia no solo vive Papa Noel. O mejor dicho, si Papa Noel y todos sus descendientes han permanecido siempre en Laponia, esa fría región del continente europeo dentro del Círculo Polar Ártico, posiblemente pertenecen al pueblo sami, un pueblo sin Estado considerado el único pueblo indígena de Europa y del que este miércoles ha estado atendiendo sus reivindicaciones el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà.

Marzà ha estirado las fronteras del valencianismo más de 4.000 kilómetros y este miércoles ha recibido en Bruselas a una delegación del pueblo sami que han acudido a la eurocámara con vestimentas típicas. Según fuentes de su equipo, el dirigente de Compromís y otros eurodiputados se han reunido con representantes de este pueblo que se extiende por zonas de Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia y han escuchado algunas de sus reclamaciones, entre ellas, por ejemplo, la presión sobre sus tierras para extraer recursos minerales.

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