La ministra de Igualdad visita este jueves Sagunt después de la polémica por la exclusión de mujeres de la Semana Santa
Ana Redondo aseguró al conocerse el resultado de la votación que las cofradías "no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, tiene previsto visitar este jueves la localidad de Sagunt, según ha podido saber Levante-EMV. Salvo modificación de la agenda gubernamental de última hora, la responsable de la cartera de Igualdad estará mañana en el municipio del Camp de Morvedre que ha estado bajo los focos desde este fin de semana tras la negativa de los cofrades de la Purísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo de Sagunt, de impedir la incorporación de mujeres a su entidad.
Aún queda por determinar cuál será durante la jornada la agenda de la ministra en su visita oficial a la localidad, que se produce a las puertas de la Semana Santa y tras las contundentes declaraciones de la propia Redondo.
"No están al margen de la Constitución"
De hecho, tras conocerse el resultado de la votación en el seno de la Cofradía, la ministra de Igualdad advirtió ya que las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida, por lo que anunció que el Gobierno actuaría tras el rechazo de la Cofradía de Sagunt a la entrada de mujeres.
"La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar", señaló la responsable de Igualdad en redes sociales, después de señalar que las cofradías tienen que respetar la Constitución Española.
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