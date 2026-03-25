PP y Vox se alían en las Corts para rechazar el burka mientras la izquierda lo ve una "trampa"

La alianza que PP y Vox exhibieron en el Congreso por el burka o el niqab se ha trasladado este miércoles a las Corts. Si hubo un tiempo en el que todo lo relacionado con la guerra cultural que planteaba la formación de Santiago Abascal provocaba las discrepancias con los 'populares' en el parlamento valenciano, ese choque ha quedado difuminado y reducido a una enmienda, el único escollo que han tenido que sortear para avalar la moción de los voxistas, con más fuegos de artificio verbales que efectos legales, lo que no significa que no sea relevante.

Pocas prendas de vestir han producido tanta saliva política como el burka o el niqab, ni siquiera la mascarilla en el covid. El debate tuvo su primer hit en el Congreso a mediados de febrero, planteado por Vox en forma de cambio de ley que solo apoyó el PP y que acabó desestimada. Ahora, un mes después, ha saltado al parlamento valenciano, donde los populares han ratificado su respaldo a la moción voxista, mientras PSPV y Compromís han anunciado su oposición, advirtiendo de que es un "debate trampa", que su uso es "marginal" en València y que solo tratan de "criminalizar a un colectivo".

En concreto, los populares han avalado a que las Corts insten al Consell a que muestre su rechazo "al uso en el espacio público" de esta vestimenta así como que reclame al Gobierno de España cambiar la ley para incorporar "una prohibición general de su uso en el espacio público". También que el Ejecutivo autonómico exija al central multar a quienes obliguen al uso de dichas prendas, un asunto que surge de una enmienda del PP y que corrige la exigencia inicial de Vox de "sancionar la utilización de estas piezas de vestuario" que para los populares suponía "revictimizar" a las mujeres.

Ha sido sobre los efectos que tienen en ellas donde PP y Vox han situado el foco del debate, generando incomodidad en la izquierda. "Les pido que abandonen su sectarismo y apoyen la igualdad real", ha incidido el síndic de Vox, José María Llanos, dirigiéndose directamente a PSPV y Compromís. "No son instrumentos de fe, son indumentarias que atentan contra la dignidad de la mujer", ha incidido la diputada popular, Lucía Peral, que ha recordado que el burka (no confundir con el velo islámico) está ya prohibido en muchos países europeos como Francia, Bélgica o Dinamarca.

La diputada del PPCV, Lucía Peral, interviene en las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Pero las referencias directas de populares y voxistas no han convencido a socialistas y valencianistas que han anunciado su voto en contra. Y eso que los representantes de ambos partidos que han pasado por la tribuna, Xelo Angulo por parte del PSPV y Jesús Pla de Compromís, han manifestado su rechazo al burka del que han expresado claramente que "vulnera la igualdad". Sin embargo, han asegurado que el debate planteado por Vox es una "trampa" que intenta fijar en la agenda las cuestiones que le interesan a los voxistas y hacerlo desde su prisma.

"Criminalizar"

"No vamos a contribuir a su estrategia de criminalización de una cultura", ha señalado en este sentido Pla que tratando de zafarse del foco de Vox ha citado otras "tradiciones" donde se vulnera la igualdad: los judíos ortodoxos que prohíben a las mujeres llevar pantalones, los colegios privados que segregan por sexos o el caso de la cofradía de Semana Santa de Sagunt que prohíbe la participación de mujeres. "Esta no es una realidad que tengamos en la calle, es una trampa", ha apuntado Angulo que ha señalado directamente al PP de que están "cayendo" en ella.

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Y aunque es la primera moción que se da sobre el burka en el hemiciclo en esta legislatura, no es la primera referencia, aunque sea velada, que ha aparecido en la cámara autonómica en las últimas semanas. De hecho, tres semanas atrás, populares y voxistas aprobaron las enmiendas a la nueva ley sobre la Renta Valenciana de Inclusión donde se abre la puerta a denegar esta prestación a a quienes lleven a cabo "cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres", una referencia difusa que Vox sí vinculó directamente con esta prenda.