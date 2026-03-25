Sanidad rastrea los contactos de la menor de 17 años fallecida por meningitis en el hospital de Dénia

La Conselleria de Sanidad, a través del departamento de Salud Pública, está rastreando todos los contactos y el entorno de la menor de 17 años fallecida por meningitis en el hospital de Dénia, donde ingresó el pasado lunes, pocas horas antes de morir. El objetivo es evitar que pueda producirse un brote de esta enfermedad y, por tanto, se está realizando un listado con todos sus contactos recientes para suministrarles la quimioprofilaxis, la medicación frente a posibles infecciones latentes. Cabe recordar que esta dolencia se contagia principalmente a través de las secreciones respiratorias, es decir, la tos, los estornudos o los besos.

El protocolo se activó antes de tener la confirmación del análisis microbiológico para anticiparse a un posible brote y apostar por la prevención. Se tenía la sospecha porque la menor cumplía con todo el cuadro de síntomas, pero el departamento de Salud Pública no tuvo la confirmación hasta primera hora del martes.

Conmoción en Benissa

La menor falleció al mediodía del lunes y estaba ingresada en la UCI del centro hospitalario desde la madrugada anterior. Fue trasladada al hospital desde el centro de salud de Benissa por una ambulancia del servicio vital básico de Calp.

La joven, que tenía 17 años, era este año festera de la Puríssima Xiqueta, las fiestas de Benissa que comienzan en un mes. Su fallecimiento ha causado gran conmoción en el pueblo. Sus compañeros festeros están todos afectadísimos.

La chica jugaba al baloncesto en el club local y el sábado, junto a otras compañeras, acudió al Roig Arena a disfrutar de un partido del Valencia Basket. Según ha podido saber este diario, ya se encontraba mal. Estaba destemplada y pensaba que estaba incubando un resfriado. El domingo, en casa, empeoró mucho. Una ambulancia la trasladó al hospital de Dénia, donde ingresó en la UCI. Falleció a mediodía de ayer lunes.

Cuadros que pueden ser rápidos

La decisión de Sanidad responde a que las personas que "tienen un contacto estrecho con el contagiado deben tomar un profiláctico con antibiótico -, explica la especialista en Medicina Interna, Mónica Talavera-. Aunque no todas las meningitis son contagiosas o significa que se vayan a desarrollar, es como la gripe".

Tampoco todos los casos son igual de peligrosos. Hay dos tipos de meningitis: la causada por un virus, en la que solo el 1 % de los casos fallece; y la provocada por una bacteria que suele ser de mayor gravedad. En esta última, la supervivencia supera el 85 % en los países desarrollados, aunque puede dejar consecuencias significativas como la "pérdida de oído o secuelas neurológicas". La más grave, quizás, la disminución de la capacidad respiratoria. "Las bacterianas son las que son más graves y se desarrollan más rápido si no se administra el tratamiento con rapidez", incide. Solo los análisis microbiológicos pueden determinar la tipología de la meningitis de la menor fallecida el lunes. Sanidad no lo ha confirmado, pero a nadie se le escapa que puede ser de tipo bacteriano, debido a la rapidez del desarrollo y su fatal desenlace.

Casos anuales

En la Comunitat Valenciana se registran anualmente alrededor de 100 casos de meningitis bacteriana, con mayor incidencia en meses fríos. Además, los brotes en centros escolares subrayan la importancia de una respuesta rápida para proteger a la población pediátrica. No obstante, la vacunación contra la meningitis grave ha caído siete puntos en dos años.

Noticias relacionadas

Precisamente el Hospital de Dénia incorporó hace un año al área de análisis clínicos una innovadora técnica de PCR para la detección de meningitis y encefalitis. Este avance permite identificar 21 microorganismos distintos mediante el análisis de líquido cefalorraquídeo, reduciendo los tiempos de diagnóstico de varios días a tan solo unas horas.