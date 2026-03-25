La Conselleria de Sanidad vacunará gratuitamente a todos los menores de 21 años del virus del papiloma humano

Los varones menores de 21 años, los nacidos a partir del 2005, pueden vacunarse ya de forma gratuita frente al virus del papiloma humano (VPH) en los centros de salud de la Comunitat Valenciana. Así lo ha determinado el cambio del calendario vacunal de la Conselleria de Sanidad publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Como confirman fuentes de la Generalitat, todos estos varones que no se hayan vacunado por decisión personal -es decir, pagando- pueden acudir ya a su médico de Atención Primaria para solicitar la inmunización.

Esta vacuna se administra a los valencianos menores desde el año 2022, cuando Sanidad aplicó el protocolo pautado por el Ministerio de Sanidad en 2018; a las mujeres se les pone gratis desde 2009, 13 años antes. Según la última información ofrecida oficialmente, han sido 70.002 hombres los que se han vacunado en la Comunitat Valenciana (23.458 Alicante; 8.020 Castelló y 38.524 Valencia). Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran la población masculina entre 12 y 21 años en cerca de 220.000 personas, por lo que casi 150.000 menores podrían beneficiarse de esta novedad.

Se trata de la segunda actualización sobre el VPH en poco tiempo porque, el año pasado, ya se aprobó administrar la vacuna en una sola dosis garantizando la misma inmunización que en dos pautas. Con este cambio, Sanidad defendió que al ser una sola dosis la adherencia al programa sería "mucho mayor". "En el año 2022 la OMS en un informe de posición concluyó que había una evidencia científica robusta que sugería que una sola dosis podía ofrecer una efectividad y una duración de protección equiparable a la pauta anterior de las dos dosis", explicaba Mara Garcés, subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud.

Los hombres que se quedaron fuera del calendario solo podían obtenerla pagando, a excepción de los grupos de riesgo a quienes sí se inoculaba gratuitamente; por ejemplo, quienes tienen sexo con otros hombres. No era un procedimiento barato para las familias que decidían vacunar a sus hijos o para los veinteañeros que querían protegerse. Y es que el precio medio de la dosis es de entre 150 y 170 euros, dependiendo de la marca de la vacuna. Además, hasta el cambio aprobado el pasado año, era necesario inocularse dos o tres dosis, dependiendo de la edad; al ser más mayor, se ampliaban el número de inyecciones y, por tanto, la cantidad a pagar.

Otros cambios vacunales

El documento publicado en el DOGV introduce otros cambios dentro del calendario de vacunación. Por ejemplo, se sustituye la vacuna frente al meningococo por una tetravalente, que extiende la protección frente a los serogrupos A, C, W e Y. Por otro lado, se amplía el rango de edad para la segunda dosis del sarampión, la rubeola, la parotiditis y la varicela; se podría hacer entre los dos y los cuatro años con una primera dosis de todas a los 12 meses, excepto a la de la varicela que se administra a los 15 meses. Este cambio, el del sarampión, se produce en un contexto de repunte de los casos y pocos meses después de que España haya perdido la catalogación de país libre de la enfermedad. En la autonomía, se produjo un brote en Alicante hace unos meses.

Sanidad refuerza también la inmunización frente a la gripe infantil que se administrará a los niños y niás hasta 71 meses, es decir, a los seis años; o la incorporación de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en la población adulta. Cabe recordar que este otoño ha sido el primero en administrarla a los mayores de 65 años y grupos de riesgo. La publicación oficial ratifica esta decisión y la incorpora al calendario regulado.

Por qué vacunarse del VPH

Cada año se detectan en la Comunitat Valenciana 200 nuevos casos de cáncer de cérvix, que tiene una tasa de incidencia de 7,6 casos por cada 100.000 mujeres, según los últimos datos oficiales correspondientes al año 2021, los últimos difundidos por Sanidad. Son pocos los casos, pero la mortalidad ronda el 50 % del total de diagnósticos.

La vacuna contra el virus del papiloma humano implica un método preventivo con una tasa de éxito de casi el 90 %. La infección puede llegar a desarrollar cáncer de cérvix (en la mujer) y, también, otros como el de ano o el de orofaringe.

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Expertos como la ginecóloga Ana Bernabéu explicaba recientemente a Levante-EMV que se estaba realizando un estudio de monodosis en adolescentes (y de dos en mayores de edad), tras recalcar que la efectividad de la vacuna "es mayor cuando no se ha iniciado una vida sexual activa porque el sexo a edades tempranas es un factor de riesgo".