La UPV, la mejor universidad de España para estudiar Ciencias Agrícolas, Arte y Diseño, Ingeniería Química y Estadística e Investigación Operativa

La Universitat Politècnica de València comenzaba 2026 con la noticia de que el ranking de Shangai de la Universidad Jiao Tong de Shanghái la incluía entre las 400 mejores universidades del mundo en un total de 19 disciplinas. Algunas de ellas coinciden con las que han sido distinguidas este jueves en el QS Ranking por materias 2026. En esta clasificación, la UPV se consolida como la mejor universidad de España para estudiar Ciencias Agrícolas, Arte y Diseño, Ingeniería Química y Estadística e Investigación Operativa.

El informe, elaborado por la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS), analiza un total de 6.277 universidades de todos los países -1.074 más que en la edición anterior- y posiciona además a la UPV como la 36ª mejor universidad del mundo en Ciencias Agrícolas. Asimismo, la institución valenciana se sitúa entre las 100 mejores del mundo en Arquitectura y en Gestión Documental y de la Información.

Entre las 150 mejores en varias ingenierías

En otras disciplinas, la UPV también destaca a nivel global: figura entre las 150 mejores universidades en Ingeniería Mecánica, Aeronáutica y Fabricación, Arte y Diseño, Ingeniería Química, Ingeniería Civil y Estadística e Investigación Operativa. Además, el ranking la incluye entre las 200 mejores en Química e Ingeniería Eléctrica y Electrónica; entre las 250 en Ciencias de los Materiales e Informática; entre las 350 en Administración y Dirección de Empresas; en el top 400 en Ciencias Biológicas y en Física y Astronomía; y entre las 450 más destacadas en Ciencias Económicas y Econometría.

En el análisis por grandes áreas de conocimiento, la UPV refuerza su posición como referencia internacional en Ingeniería y Tecnología, donde ocupa el puesto 135 del mundo, mejorando en diez posiciones respecto al año anterior. El avance es aún más notable en Ciencias Naturales, ámbito en el que asciende 42 puestos, pasando del 331 al 289. Además, el ranking sitúa a la universidad entre las 500 mejores del mundo tanto en Ciencias de la Vida como en Arte y Humanidades.

Una instalación de la UPV / UPV

Una disciplina más que en 2025

El informe también refleja una evolución positiva sostenida. En total, QS reconoce a la UPV en 18 disciplinas, una más que en 2025. De las 17 áreas en las que ya aparecía el año anterior, la universidad mejora su posición en 11, se mantiene en cuatro y solo desciende ligeramente en dos. Entre los avances más destacados figuran subidas de hasta 100 posiciones, como en Matemáticas y en Ciencias Ambientales, donde pasa del top 350 al top 250.

En el ámbito nacional, la UPV suma ocho posiciones de podio. Además de liderar las cuatro disciplinas ya mencionadas —en Ingeniería Química comparte el primer puesto con la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de Barcelona, y en Estadística e Investigación Operativa empata con la Universitat Politècnica de Catalunya—, la institución es la tercera mejor universidad de España en Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Aeronáutica y Fabricación, Ingeniería Eléctrica y Electrónica y Arquitectura.

¿Cómo funciona el ranking QS?

Para elaborar esta clasificación, QS evalúa a las universidades a partir de cinco indicadores: reputación académica, reputación entre empleadores, citas por artículo, índice h y red internacional de investigación. Estos criterios se aplican sobre cinco grandes áreas de conocimiento —Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Gestión Empresarial— que se subdividen en 55 disciplinas académicas.

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El ranking QS, junto con el de Shanghái —elaborado por la Universidad Jiao Tong— y el de Times Higher Education (THE), está considerado uno de los tres principales indicadores de calidad universitaria a nivel mundial.