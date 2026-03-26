25 d’Abril en las Corts: la cámara acoge la jornada de un 'think tank' de Vox contra Estellés y Fuster

Vox sigue adelante con la batalla cultural. A la ráfaga de iniciativas puestas en marcha en las últimas semanas con tintes religiosos (contra el menú halal en las escuelas, por el uso de prendas como el nikab o el burka), se suma ahora otra iniciativa identitaria más doméstica.

A menos de un mes para el 25 d’Abril, la cámara que representa el autogobierno de los valencianos, presidida por Llanos Massó, de Vox, acogerá este viernes una jornada organizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), organización muy próxima al partido. Tanto, que Santiago Abascal la presidió en el pasado, y ahora es vocal de su patronato. Además, el director de Denaes es Iván Vélez, candidato de Vox en Castilla-la Mancha aunque con sueldo en las Corts Valencianes como asesor de la presidenta Llanos Massó.

Bajo el título “Observatorio de la nación: “Literatura valenciana y tradición española: del catalanismo oficial a la memoria silenciada”, la actividad propone “un análisis amplio y crítico de la literatura valenciana contemporánea como un campo cultural atravesado por disputas ideológicas, identitarias e institucionales desde la Transición hasta la actualidad”, según se lee en su web.

“A partir del estudio de los procesos de canonización, se examina cómo determinadas corrientes y autores han sido legitimados como centrales mediante redes de prescripción (universidad, escuela, premios, subvenciones, medios) y cómo, en paralelo, otros han quedado relegados, silenciados o escasamente estudiados. Un eje específico del programa aborda los procesos de asimilación cultural y los intentos de “colonización” simbólica asociados al nacionalismo catalán, y su proyección en la literatura valenciana regional, así como el papel que habrían tenido las políticas culturales sostenidas por los gobiernos bipartidistas y nacionalistas durante las últimas cuatro décadas en su impulso o protección”, señala Denaes.

Sintonía de lo Rat Penat con Vox

El encuentro expondrá los casos de Vicent Andrés Estellés y Joan Fuster como “paradigmas del catalanismo literario”. Participará también José Vicente Navarro Raga, presidente de Lo Rat Penat, así como el síndic de Vox José María Llanos. También se pondrá en valor la “tradición literaria valenciana no canónica y blaverismo: de Vicente Blasco Ibáñez a Fernando Vizcaíno Casas. Regionalismo, conservadurismo y españolidad cultural frente al canon dominante”.

Esta entidad valencianista, históricamente en el perímetro del PP, está exhibiendo últimamente desavenencias con el partido ahora presidido por Juanfran Pérez Llorca. Como publica Levante-EMV este miércoles, el presidente de las Juventudes de Lo Rat Penat ha abandonado el PP. Al tiempo, muestra una sintonía creciente con Vox.

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El uso de las instalaciones de las Corts ha provocado recientemente alguna polémica. El Consell Valencià de la Joventut denunció el pasado otoño el veto de Vox a su actividad Parlament Jove, un proyecto que solía terminar con un simulacro de debate en la cámara y que se celebró finalmente en la Diputación de València.