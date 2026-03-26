La app GVA+ Salut se pasa también al 'azul Generalitat' y añade novedades: el paciente podrá consultar sus pruebas radiológicas desde el móvil

Primer fue el cambio de color del SIP al azul pantone, la nueva gama institucional de la Generalitat Valenciana. Y ahora la tonalidad se incorpora a la aplicación GVA Salud que aprovecha su renovación y actualización para teñirse de azul, pero lo que es más importante, para ofrecer un diseño fácil, ágil y accesible con cuatro nuevas funcionalidades: una interfaz renovada, un refuerzo de la seguridad, la incorporación de la tarjeta SIP digital y electrónica, por lo que no será necesario llevarla en formato físico; y la introducción de un espacio para consultar las pruebas radiológicas del paciente.

Esta última es, tal vez, la más interesante y, también, la más revolucionaria, un "cambio espectacular", como lo ha definido el secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernando Valdivieso, el encargado de presentar las principales novedades de la aplicación este jueves por la mañana. En total, Sanidad cuenta con 65 millones de imágenes médicas, por lo que el paciente no solo podrá consultar las pruebas que se haga a partir de ahora, sino también las del pasado. Esto es gracias a su conexión con el anillo radiológico, una de las primeras medidas de la Estrategia Digital de Salud de la Comunitat Valenciana. Además, en el futuro próximo, estarán también disponibles las pruebas de imágenes no radiológicas, como las pruebas de teledermatología o del cribado del cáncer de piel.

Para acceder a este apartado de la aplicación, se ha diseñado un sistema de seguridad que solo permite acceder con el sistema clave del Ministerio, con el certificado digital o el DNI electrónico. Además, para abrir la aplicación, se introducen tanto la huella digital como el reconocimiento facial.

Funcionalidades próximas

Será solo una de las novedades que llegarán en breve. Según Valdivieso, se irán introduciendo nuevas funcionalidades de manera constante desde ahora y hasta el final de la legislatura. Las actualizaciones llegarán en cinco ámbitos diferentes:

Promoción y prevención de la salud. En este apartado, se podrán consultar los niveles de polen, la geolocalización de farmacias y puntos con desfibriladores, así como el asistente virtual -a semejanza del telefónico que aún no se ha puesto en marcha y se licitará en breve- para gestionar las citas en Atención Primaria. Gestión asistencial y citas. En este apartado, la aplicación mejorará la generación de justificantes, la información previa a la consulta para que la cita sea más ágil y productiva; y permitirá al paciente consultar su situación en la lista de espera, así como el tiempo de espera medio en Urgencias para saber cuál es la mejor hora para acudir al servicio. Identidad, seguridad y acceso. Con un nivel de acceso para los familiares. Tratamiento y adherencia al medicamento. La aplicación podrá, en el futuro, enviar notificaciones para recordar la toma de un fármaco, una alerta cuando se necesite renovar los tratamientos y unas pautas para los pacientes anticoagulados. Carpeta ciudadana y datos clínicos. Aquí se podrán consultar información adicional como el historial de vacunas y las imágenes no radiológicas, antes mencionadas.

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¿Y la brecha digital?

La introducción de la tecnología y las herramientas digitales siempre chocan con la barrera de aquellos más distanciados de ellas; generalmente, la población de mayor edad. Con el objetivo de ayudarles en el uso de este nuevo entorno digital, Sanidad ha preparado unos vídeos educativos para que los pacientes mismos o sus familiares aprendan a instalar, actualizar y acceder a la aplicación. Estos se enviarán en formato enlace a través de los mensajes telefónicos de SMS, un sistema usado con éxito durante la dana y los días posteriores.