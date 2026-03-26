A la búsqueda de 32.000 firmas para blindar por ley unas aulas climatizadas

Este verano, con el aire acondicionado “a tope todo el día”, algunos institutos y colegios de la Comunitat Valenciana llegaron a alcanzar 33 grados, 43 en los pasillos entre clases. Y no solo en las horas centrales del día: la entrada al centro fue, para muchos alumnos, una bofetada diaria de calor, con temperaturas de 34 o 35 grados a las 8 de la mañana. Este invierno, en cambio, la imagen era la de niños y niñas dando clase con mantas a 8 grados en el aula.

Las temperaturas extremas en los centros escolares tanto en verano como en invierno dieron lugar a quejas, movilizaciones y un intenso malestar en la comunidad educativa. Por eso, familias, directores y docentes quieren que se blinde con una ley la climatización en las aulas. Con el impulso de la Confederació Gonzalo Anaya, ADEP-PV y ADIES-PV, registraron este febrero en las Corts una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar el confort térmico en los centros educativos públicos de toda la Comunitat Valenciana.

Y la campaña de recogida de apoyos ya ha empezado. Entre este miércoles y este jueves se están reparten un total de 170 pliegos de firmas de la ILP ‘Por unas aulas climatizadas’, el pistoletazo de salida de la recogida de firmas. Con estos pliegos, se podrían recoger hasta 17.000 firmas, pero se aspira a llegar a 32.000. Para que la propuesta sea debatida en las Corts Valencianes se necesitan 10.000 firmas.

Además de la distribución y recogida de pliegos, con los que ahora fedatarios y voluntarios recogerán firmas, se han preparado materiales para informar a todas las familias de las asociaciones de familiares de alumnos (AFA) y equipos directivos.

Acto informativo de Silla con AFA y equipos directivos de Beniparrell y Silla / Confederació Gonzalo Anaya

Puntos de recogida de firmas

El próximo mes se habilitarán tres puntos de recogida de firma en tres eventos educativos: la Trobada d’Escoles en Valencià de la Vall d’Albaida (sábado 28 de marzo en Castelló de Rugat, en el stand de FAMPA-València), así como en las Trobades de Vila-real (FAMPA Castelló Penyagolosa el 18 de abril) y la Trobada de La Romana (en la parada de FAMPA Enric Valor Alacant-19 de abril).

De momento, equipos directivos y familias de las AFA de 159 centros educativos ya se han sumado a esta propuesta, que, destacan desde la Confederació Gonzalo Anaya, ha generado tanto interés que se han agotado los pliegos de recogida de firmas, que se reeditarán después de Semana Santa. Los impulsores prevén ampliar la campaña y aumentar el número total de firmas a alcanzar hasta las 32.000, muchas más de las mínimas necesarias para que la propuesta sea debatida en las Corts Valencianes, 10.000.

“La preocupación surge ante el aumento de las olas de calor, agravadas por el cambio climático, y por el estado de muchos edificios escolares, que no cuentan con aislamiento adecuado ni fueron diseñados con criterios bioclimáticos. Esta situación provoca temperaturas extremas en las aulas tanto en verano como en invierno”, destacan los promotores de la ILP.

No es una cuestión de mera incomodidad: las temperaturas extremas tienen un impacto real en la salud —con efectos como fatiga o estrés térmico— y en el rendimiento académico, debido a problemas de concentración.

Piden un plan integral de climatización

Como respuesta, la ILP propone la creación de un plan integral y sostenible de climatización para todos los centros públicos, con un marco legal basado en la eficiencia energética, el uso de energías renovables y el mantenimiento garantizado.

La propuesta combina medidas pasivas —como el aislamiento térmico, sistemas de sombra, ventilación natural o la renaturalización de los espacios exteriores— con medidas activas, como sistemas de climatización eficientes, energía solar para autoconsumo y sensores inteligentes para monitorizar las condiciones ambientales.

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Asimismo, se contempla un plan de mantenimiento preventivo, auditorías energéticas periódicas, mecanismos de financiación vinculados al ahorro energético, transparencia en la gestión y un calendario de implantación coordinado entre las administraciones.