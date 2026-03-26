Colas kilométricas en los principales accesos a Valencia

Varias obras y un accidente complican especialmente la circulación esta mañana de jueves, 26 de marzo, en Valencia, donde de manera global se registran en torno a los 44 kilómetros de retenciones pasadas las 8.15 horas. La mayoría de las retenciones se ubican en carreteras del área metropolitana.

Esta situación, habitual casi todos los días laborables, se registra 24 horas después del mega atasco generado por un problema con la grúa de 300 toneladas que ayer instaló un pórtico de señalización en la Pista de Silla y que colapsó por completo esa vía y el acceso a la ciudad por ella.

En esta ocasión, las obras también están provocando importantes retenciones en la A-7, la V-30 a la altura de Paterna y la A-35 en Vallada, mientras que el accidente ha ocurrido en la A-7, en Rotglà i Corberà, donde se contabilizan dos kilómetros de tráfico lento.

Carreteras con atascos hoy

Las carreteras de Valencia afectadas por las retenciones a primera hora de esta mañana de jueves, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, son:

Noticias relacionadas