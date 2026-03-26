Tráfico
Colas kilométricas en los principales accesos a Valencia
Varias obras y un accidente complican la circulación en las carreteras valencianas
Varias obras y un accidente complican especialmente la circulación esta mañana de jueves, 26 de marzo, en Valencia, donde de manera global se registran en torno a los 44 kilómetros de retenciones pasadas las 8.15 horas. La mayoría de las retenciones se ubican en carreteras del área metropolitana.
Esta situación, habitual casi todos los días laborables, se registra 24 horas después del mega atasco generado por un problema con la grúa de 300 toneladas que ayer instaló un pórtico de señalización en la Pista de Silla y que colapsó por completo esa vía y el acceso a la ciudad por ella.
En esta ocasión, las obras también están provocando importantes retenciones en la A-7, la V-30 a la altura de Paterna y la A-35 en Vallada, mientras que el accidente ha ocurrido en la A-7, en Rotglà i Corberà, donde se contabilizan dos kilómetros de tráfico lento.
Carreteras con atascos hoy
Las carreteras de Valencia afectadas por las retenciones a primera hora de esta mañana de jueves, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico, son:
- A-7: 9 kilómetros por obras entre el Polígono Industrial Sur y Cruz de Gracia, en sentido hacia Barcelona
- A-7: 2 kilómetros por un accidente, entre Rotglà i Corberà y Llosa de Ranes, hacia València
- A-3: 2 kilómetros entre el Barrio de San José Artesano y el Barrio de la Luz (Xirivella), de entrada a la ciudad
- A-35: 1 kilómetro por obras en Vallada, hacia Albacete
- V-30: 3 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros por obras entre Paterna y La Canyada (Paterna), sentido A-7
- V-30: 2 kilómetros a la altura de Paterna y en sentido puerto
- V-30: 1 kilómetro entre Castellar-Oliverar y Pinedo, hacia las instalaciones portuarias
- V-30: 3 kilómetros entre Quart de Poblet y el Barrio de la Luz (Xirivella), sentido puerto
- V-31: 5 kilómetros entre Catarroja y Horno de Alcedo, hacia València
- CV-30: 1 kilómetro entre Paterna y Quart de Poblet, en dirección a la A-7
- CV-31: 1 kilómetro entre Terramelar y Lloma Llarga, hacia Godella
- CV-35: 3 kilómetros entre La Coma (Paterna) y Cruz de Gracia, sentido Ademuz
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio, en Cruz de Gracia y hacia Ademuz
- CV-35: 4 kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia, sentido València
- CV-35: 1 kilómetro entre Lloma Llarga y Burjassot, de entrada a València
- CV-36: 3 kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo, sentido València
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