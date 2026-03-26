Compromís convierte en boleto premiado el antiguo sueldo de una consellera

Antes de subir a la tribuna, desde el escaño, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, le preguntó a la consellera de Educación, Carme Ortí, si pensaba que el sueldo de los profesores era adecuado. Claro que, instantes después, ya desde el púlpito parlamentario, el dirigente valencianista le hizo una cuestión mucho más personal: cuál era su número favorito. "El mío es el 7", dijo, y aunque admitió que no es mentalista, sí que se aventuró en citar el 80.146, y poco le faltó en cantarlo como los niños de San Ildefonso.

Ese 80.146 lo mostró como si fuera el boleto ganador de la lotería en un DIN A3 con letras en grande donde se podía leer: "Primer Premi". Pero no, no se trataba de ningún décimo ganador por mucho que tuviera el reflejo visual, sino que era el que consideró el "número favorito" de Ortí, en referencia a su anterior sueldo como directora de la Universidad Popular de València, un puesto para el que dijo que se le puso a dedo. "Hay muchas cosas que hablar para mejorar el sistema, pero siempre toma el camino del ataque personal", le ha replicado la consellera.