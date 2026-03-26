La Comunitat Valenciana inventa, pero menos: el número de patentes solicitadas en 2025 cae un 13,6%

Las empresas, universidades e inventores valencianos presentaron el año pasado 152 solicitudes de patentes europeas, según los datos ofrecidos por el Technology Dashboard 2025 de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Los datos confirman el peso del ecosistema innovador valenciano como el cuarto de España en volumen de peticiones de registro de patentes. Un 6,7% del total de los títulos de propiedad comercial del conjunto del Estado tienen denominación de origen Valencia. Pero, a la vez, retratan un retroceso interanual del 13,6% y alejan al emprendimiento valenciano del catalán o el madrileño, líderes en estos parámetros. Cataluña registró un incremento de las peticiones de inscripción de patentes europeas superior al 4% hasta las 754 solicitudes. Multiplican por cinco las valencianas. Un tercio del total de las solicitudes españolas presentadas ante la OEP (2.255) proviene de Cataluña. Madrid, por su parte, registró 484 peticiones, el triple que las valencianas. La Comunidad de Madrid presenta un espectacular incremento del 17,2% en cuanto a tramitaciones de registro de inventos. Con 310 peticiones, Euskadi duplica el peso valenciano en este aspecto del mapa español de la innovación.

Los datos ofrecidos por el Technology Dashboard 2025 de la OEP evidencian la eficiencia de la investigación académica a la hora de sustanciarse en registro de la propiedad intelectual y comercial. Así, en el caso valenciano, tres universidades copan la cuarta parte del total de las peticiones de patentes tramitadas por inventores y emprendedores de la Comunitat Valenciana. Se trata de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València. Cada una de ellas presentó un total de 12 solicitudes de protección de inventos en diversos sectores. En el caso de la UJI, se centran básicamente en tecnologías médicas y de la salud, mientras que las peticiones de la Politécnica están relacionadas con el registro y protección comercial de avances en ingeniería civil. La Universitat de València tramitó otras doce solicitudes vinculadas al negocio y actividad del handling, la logística aeroportuaria de operaciones de carga y descarga de mercancías, pasajeros y equipajes.

Las cifras del conjunto de España representan un incremento de las solicitudes de patente del 2,9% respecto a 2024 y vienen a confirmar la tendencia al alza de la innovación española. Desde 2016 se constata un crecimiento del 43%, lo que sitúa a España como el tercer país con mayor incremento en la última década entre los principales países europeos solicitantes de patentes.

El sector salud, IA y tecnología cuántica

Por sectores, las tecnologías relacionadas con la sanidad continúan siendo el principal motor de las solicitudes españolas de patentes europeas. En 2025, la biotecnología fue el campo tecnológico con mayor número de solicitudes (181), seguida por el sector farmacéutico (179) y la tecnología médica (167). En conjunto, estos tres ámbitos representaron casi una cuarta parte (23,4%) de todas las solicitudes españolas ante la OEP. Aunque el sector farmacéutico registró un descenso (-19%) respecto al año anterior, la biotecnología (+11%) y la tecnología médica (+2,5%) crecieron, lo que confirma la fortaleza del ecosistema español de investigación biomédica y sanitaria.

Los innovadores españoles también incrementaron sus solicitudes en otros ámbitos tecnológicos, como en el sector de la tecnología informática, que creció un 29,8% en 2025. A nivel global, la tecnología informática se mantuvo como el principal campo tecnológico de solicitudes de patentes ante la OEP en 2025 (+6,1% respecto a 2024), impulsada por el crecimiento de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (+9,5%) y por el rápido desarrollo del emergente campo de las tecnologías cuánticas (+37,9%). Aunque Estados Unidos concentró la mayor parte de las solicitudes en tecnología informática, los innovadores europeos se posicionaron como líderes en los subsectores de la inteligencia artificial (IA) y tecnologías cuánticas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 55 solicitudes de patentes europeas, encabezó nuevamente en 2025 el ranking de solicitantes españoles ante la OEP. Entre los principales solicitantes también figuran empresas como Autotech Engineering, Multiverse Computing, Amadeus y Ficosa Automotive, lo que refleja el creciente peso de las empresas industriales y tecnológicas en la protección internacional de las invenciones.

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Más de 200.000 solicitudes europeas

En total, la OEP recibió 201.974 solicitudes de patentes europeas en 2025, un 1,4% más que el año anterior. Por primera vez se rebasaron las 200.000 solicitudes, un dato que avala la competitividad de Europa como polo tecnológico global. Las solicitudes procedentes de los Estados miembros de la OEP crecieron, de media, un 0,4%. España representa el 1,1% del total de solicitudes presentadas ante la OEP y se sitúa en el noveno puesto por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea. Es la decimoquinta potencia mundial en este campo. “Este récord de solicitudes de patentes subraya la capacidad innovadora de Europa y su atractivo como mercado tecnológico global”, afirma António Campinos, presidente de la OEP, en un comunicado de la institución.