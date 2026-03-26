La Generalitat aumentará el control sobre los empadronamientos en otro guiño a Vox

Nuevo guiño del Consell, y en concreto de su president, Juanfran Pérez Llorca, a Vox en inmigración y no solo por la vía de las palabras. El president de la Generalitat ha anunciado este jueves durante la sesión de control en las Corts que el Ejecutivo autonómico impulsará una "coordinación para controlar las inscripciones irregulares en los padrones de los ayuntamientos", una medida que ha planteado dentro de su respuesta al síndic de los voxistas, José María Llanos, centrada en la migración y de la que ha hablado de "caos".

Por segundo pleno consecutivo, Vox ha centrado su intervención frente al jefe del Consell en la inmigración. Es el tema estrella de los de Santiago Abascal, casi una obsesión visto el porcentaje de mociones y tiempo que gasta al respecto. Solo hablando de ello ya es tiene cierto triunfo para la formación porque el debate se centra en uno de los aspectos en los que se sienten fuertes y aprietan al PP con quien las diferencias en la materia se han reducido, bien por el giro dado por Alberto Núñez Feijóo o la debilidad parlamentaria o el cambio de realidad.

Sea como fuere, Llanos ha vuelto a apretar a Llorca con la inmigración y la diversidad cultural hasta el punto de tirarle en cara que un concejal de los populares en Castellón felicitara el Ramadán. "Si apoya eso, no nos podemos encontrar", le ha reprochado antes de alertar de los problemas en los servicios públicos de la llegada de personas extranjeras, centrándose sobre todo en materia sanitaria, y ha llamado a atender "primero a los de casa y después seremos solidarios con los demás".

El síndic de Vox, José María Llanos, durante la sesión de control al president de la Generalitat. / Ana Escobar / EFE

Tras ello, Llorca no solo ha asumido terminología y expresiones utilizadas por los voxistas sino que ha admitido que está de acuerdo en "gran parte" de lo dicho por Vox, que previamente había hablado de "colapso" del sistema sanitario por la "inmigración ilegal" o de "costumbres que atentan a los derechos humanos" en referencia al Ramadán. "Coincido en gran parte con lo que dice aquí", ha indicado el jefe del Consell quien ha insistido en la necesidad de una "inmigración ordenada" y añadiendo a esta el problema de la "inseguridad".

Requisito básico

Pero más allá de las palabras, el jefe del Consell ha pasado a las actuaciones y ha anunciado que la Generalitat trabajará en la "coordinación" con los ayuntamientos para "evitar inscripciones irregulares en los padrones de los ayuntamientos". "Hay viviendas con más personas empadronadas de las que viven", ha justificado el jefe del Consell quien ha indicado que estas situaciones "supera las posibilidades de supervisión de los ayuntamientos".

El padrón supone el primer paso para cualquier persona que viene a la Comunitat Valenciana para poder empezar a tener una serie de derechos básicos, entre ellos, el derecho a la sanidad y es el requisito previo para que las personas extranjeras logren regularizar su situación. Claro que como la situación de la vivienda no es sencilla y las citas de padrón están colapsadas, esto ha provocado prácticas fraudulentas y abusos contra las personas migrantes como la venta de contratos de alquiler falsos o inscripciones en pisos donde no se vivía.

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Es ahí donde ha puesto este jueves el foco Llorca para lanzarle un nuevo guiño a Vox. Este control del empadronamiento, apoyando a los ayuntamientos en la vigilancia, falta saber si se centrará en sancionar a quienes sacan beneficio económico de ello o solo se centrará en erigir una barrera más para que las personas extranjeras estabilicen su situación. Sea como fuere, Llorca ha lanzado un último capote a Llanos quitándose responsabilidades y ha sentenciado que la situación migratoria se solucionará "cuando Pedro Sánchez salga del gobierno".