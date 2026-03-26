La otra hermandad en la que el Arzobipado sí intervino: un comisario para Les Set Paraules de Torrent

Fuentes del Arzobispado de València explicaron este martes que el arzobispo no se plantea intervenir en los estatutos de la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt, que votó impedir la incorporación de mujeres. Consideraron que sería un “decretazo” y apostaron por impulsar “procesos de maduración” y caminos de “diálogo” con la entidad. Pero en la memoria colectiva queda otro caso en el que la autoridad eclesiástica sí intervino: el conflicto en la hermandad Les Set Paraules de Torrent, donde se llegó incluso a nombrar un comisario y prohibir procesionar.

La decisión de excluir a las mujeres de la fiesta le ha valido a la cofradía que el Gobierno de España vaya a iniciar los trámites para revocar la declaración de 'Fiesta de Interés Turístico'. Pero, más allá de eso, fuentes del Arzobispado apelaban a un "proceso de maduración" y aseguraban que su máximo responsable consideraba que la modificación de los estatutos debía surgir por decisión de los miembros de la asociación. Estas mismas fuentes no han explicado cómo será ese proceso ni quién lo dirigiría o acompañaría.

Les Set Paraules: votaciones impugnadas y un comisario

Pero el Arzobispado de València sí adoptó medidas contundentes en otro caso: el de la hermandad torrentina de Les Set Paraules. Todo empezó con las críticas de un grupo de hermanos a las críticas de la gestión del entonces presidente, Joan Payá, y la desconfianza sobre las cuentas de la entidad. Primero recurrieron al sacerdote de la parroquia a la que pertenece la cofradía, San Luis Bertrán, pero la cosa no quedó ahí: tocaron en la puerta del vicario, un delegado del obispo en el municipio, que obligó al presidente a dimitir y a convocar una asamblea para elegir nueva directiva.

Torrent. Semana Santa. hermandad de " Les Set Paraules " / LEV_HOR

Pero la historia se complicó cuando Payá, el anterior presidente, volvió a ganar la presidencia dos veces en dos votaciones, que acabaron impugnadas. Los críticos entonces contactaron por carta con el Arzobispado de València que, en ese caso sí, dio una respuesta contundente: decidió prohibir procesionar a la entidad durante un máximo de tres años. Además, como la directiva surgida de las votaciones nunca llegó a ratificarse, el Arzobispado nombró a un comisario para ese periodo de interinidad, que dirigiría la entidad y mediaría en el conflicto.

El perfil escogido a tal fin fue el de José Vicente Yago, a la sazón presidente de la Junta Central de Hermandades de la Semana Santa de Torrent. “El Arzobispado ha creído conveniente intervenir en este conflicto”, indicó en ese momento Yago.

“Resultaría contradictorio que procesionaran en este clima”

“Resultaría contradictorio que los integrantes de la hermandad procesionaran en Semana Santa en un clima de enfrentamientos personales”, consideraron en ese momento fuentes del Arzobispado. No es el mismo caso, pero es innegable que el clima en el caso de Sagunt también se ha enrarecido considerablemente a raíz de la atención mediática que ha recibido el resultado de la votación que excluye a las mujeres de la fiesta.

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En aquel caso, el Arzobispado encomendó al comisario, su junta y resto de hermanos “que se diriman cuanto antes los conflictos para que la hermandad recupere la normalidad”. En el caso de Sagunt, no hay comisario, y la autoridad eclesiástica apuesta por "acompañar pastoralmente, promoviendo el encuentro", aunque sin especificar por qué vía o quién ejercería ese acompañamiento.