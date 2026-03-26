Vaivén
Joan Romero presenta el libro póstumo del exalcalde Ricard Pérez Casado
Romero agradeció a la alcaldesa María José Catalá este gesto de normalidad democrática, aunque fue María José Ferrer San Segundo quien ejerció de anfitriona
València
'Agraït amb la vida' es el título del libro póstumo del exalcalde socialista de València, Ricard Pérez Casado, que este jueves presentó Joan Romero en el Ayuntamiento de València. El catedrático de Geografía y ex político socialista agradeció a la alcaldesa María José Catalá este gesto de normalidad democrática, aunque fue María José Ferrer San Segundo, teniente de alcalde, quien ejerció de anfitriona. La obra empezó a escribirla Pérez Casado en 2017 y cuenta su vida antes de entrar en política. La biografía, explicaba Romero, es una excusa para recuperar la historia de aquellos días en València y su entorno. Al acto acudió la familia, con su viuda Júlia Blasco al frente.
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