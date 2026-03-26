El juzgado de la dana cita el 20 de abril a la jefa de Protección Civil del Gobierno que pidió un ES Alert con hora y media de antelación
La jefa de la Unidad de Protección Civil propuso el envío de la alerta a las 18:35 horas
El juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, ha citado a declarar como testigo a la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Valencia, Patricia García, quien planteó a una jefa de Emergencias el envío de un ES Alert hora y media antes de que la alerta masiva sonara en los móviles de la población. García tendrá que acudir a declarar el próximo 20 de abril.
Según consta en una diligencia de ordenación dictada este martes y notificada a las partes, el juzgado ha fijado un calendario de declaraciones que incluye a varios responsables técnicos y operativos vinculados a la gestión de la emergencia. En concreto, el órgano judicial ha citado para esa fecha a la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Valencia.
García estaba conectada telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), igual que la jefa de servicio del 112, Inmaculada Piles, quien ya pasó a declarar ante la jueza y dijo que, en un instante en el que hablaba con García a las 18.35 horas, esta le dijo: "Inma, en esto es necesario el ES-Alert". Para entonces, los técnicos de Emergencias habían empezado a redactar un primer borrador que no se envió efectivamente hasta las 20.11 horas.
Tres días después de su testifical, el 23 de abril, está prevista la declaración del coordinador de Medios Naturales del Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Luis Saenz San Pedro. Asimismo, el 27 de abril deberá acudir a sede judicial una trabajadora de la empresa Ilunion, igualmente en calidad de testigo, según recoge la resolución .
La resolución también organiza otras citaciones en fechas próximas, dentro de distintas piezas de la causa, aunque el grueso de las diligencias acordadas se centra en la toma de declaración de perfiles técnicos vinculados a la gestión de la emergencia.
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