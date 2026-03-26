Morant elige a Ciprià Císcar como presidente del PSPV tras ocho meses con el cargo vacante

Ciprià Císcar será el nuevo presidente del PSPV. Tras ocho meses con el cargo vacante, desde que José María Ángel abandonara todos los cargos políticos por la polémica en torno a su currículum, los socialistas valencianos nombrarán este viernes en su ejecutiva al veterano dirigente socialista, exconseller de Educación y exsecretario de Organización del PSOE entre otras responsabilidades, como nuevo presidente del partido.

Tal y como ha podido saber este periódico, la decisión se aprobará en la reunión que la formación llevará a cabo este viernes en Alicante. Este nombramiento supondrá cubrir un hueco que está pendiente desde que el 31 de julio Ángel dejase su puesto como comisionado del Gobierno central ante la dana y también abandonara la presidencia de la formación para la que había sido elegido seis meses atrás, en el congreso que supuso la reelección de Diana Morant como líder de la federación.

El cargo de presidente del PSPV tiene un carácter más honorífico y simbólico que ejecutivo. De hecho, es formalmente el que se sitúa en la cúspide de la organización. Así, para ello se suele elegir a un dirigente con largo recorrido y que sirva, de paso, para lanzar un mensaje. Con la designación de Císcar, los socialistas valencianos reivindican a uno de los padres de la 'Llei d'ús i ensenyament del valencià', clave de la arquitectura educativa autonómic y aprobada en Alicante, así como a quien ha sido alcalde de Picanya, una de las localidades afectadas por la dana de hace año y medio.

Císcar vuelve así a un cargo político siete años después de su último paso por el Congreso, donde fue diputado durante tres décadas. Su nombramiento también tiene cierta gracia al recuperar para la ejecutiva a quien fuera a nivel orgánico la mano derecha de Felipe González en sus últimos años al frente del PSOE y cuando la batalla con Alfonso Guerra ya era una realidad palpable; justo en un momento en que González se ha erigido en una de las voces críticas más habituales contra Sánchez, dejando incluso la posibilidad de no votar al partido.

Ocho meses vacante

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el objetivo era buscar una persona de consenso y que además tuviera cierto simbolismo. Claro que hasta la decisión que este viernes efectúe la ejecutiva habrán pasado casi ocho meses con el cargo vacante. La salida de Ángel provocó un seísmo emocional importante en la formación que decidió poner en barbecho su sustitución e incluso se dejó caer la posibilidad de no llevar a cabo este reemplazo por si cualquier movimiento tuviera lecturas internas pese a su carácter más bien representativo.

La elección de Císcar tiene como elemento llamativo que Morant vuelve a optar por alguien de la provincia de Valencia y no de Alicante, territorio que hasta ahora solía quedarse con esta responsabilidad. Antes que Ángel habían estado en este cargo la exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, entre 2021 y 2024 con Ximo Puig al frente del partido; la exdiputada Juana Serna o anteriormente la ilicitana María Teresa Sempere.

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Císcar se incorporará así a la dirección autonómica del partido en un lugar de privilegio como una forma de despedir una carrera política prolífica. Junto a su nombramiento, además, se prevé que se aprueben otras designaciones dentro de la ejecutiva aunque fuentes conocedoras de estos cambios rebajan su importancia y aseguran que son cuestiones más bien estéticas.