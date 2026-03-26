Vaivén
El nuevo rector de la UV, con su primera 'familia'
L-EMV
València
El rector electo de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, ha mantenido un encuentro "entrañable" con los popes (los profesores más veteranos) de su facultad, la de Economía. El calificativo de entrañable es de Vicent Soler. El catedrático y exconseller ha sido uno de los participantes en la reunión del rector con su "familia acadèmica"y se ha encargado de difundirla a través de las redes sociales.
En la foto, Isidre Antuñano, el citado Soler, José Honrubia, Juan Luis Gandía, Ernest Reig, Paco Pérez y Víctor Fuentes. También ha estado otro clásico valenciano de los estudios económicos, Josep Maria Jordan Galduf, aunque no aparece en la imagen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación