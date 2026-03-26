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El nuevo rector de la UV, con su primera 'familia'

Fotografía del encuentro de Gandía con profesores de Economía.

Fotografía del encuentro de Gandía con profesores de Economía. / Levante-EMV

L-EMV

València

El rector electo de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, ha mantenido un encuentro "entrañable" con los popes (los profesores más veteranos) de su facultad, la de Economía. El calificativo de entrañable es de Vicent Soler. El catedrático y exconseller ha sido uno de los participantes en la reunión del rector con su "familia acadèmica"y se ha encargado de difundirla a través de las redes sociales.

En la foto, Isidre Antuñano, el citado Soler, José Honrubia, Juan Luis Gandía, Ernest Reig, Paco Pérez y Víctor Fuentes. También ha estado otro clásico valenciano de los estudios económicos, Josep Maria Jordan Galduf, aunque no aparece en la imagen.

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